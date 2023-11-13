Названа оптимальная комплектация автомобиля для путешествий по России

Длительные путешествия лучше всего совершать в трейлере, однако для поездок по России он не подойдет, поскольку в стране мало кемпов, где можно их заряжать, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, лучшими машинами для путешествий по бездорожью являются внедорожники и кроссоверы, а для тура по городам — универсалы и вместительные седаны. Для длительных же поездок отличным выбором станут минивэны, подчеркнула она.

© News.ru

Лучше всего подойдут полноразмерные внедорожники или кроссоверы, если вы собираетесь посетить труднопроходимые места. <...> Если вы собираетесь в тур по городам, где нет бездорожья, водопадов, рек, озер, то можно просто брать вместительную машину, — сказала тревел-блогер.

Специалист отметила, что для длительных путешествий на автомобиле важную роль играет комфорт и большой багажник, чтобы в него можно было поместить палатки для ночлега. Авто должно быть просторным, чтобы находящимся в нем путешественникам было комфортно спать. Также транспортное средство должно быть оборудовано кондиционером, работающим и на обогрев, и на охлаждение в зависимости от климатических условий.

Иногда водители меняются: муж и жена, например, поэтому должно быть место, где водитель может выспаться. Если едет много людей, а машина маленькая, то никому не удастся нормально выспаться, отдохнуть, — пояснила Ансталь.