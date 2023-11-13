Насколько заранее туристы РФ предпочитают бронировать свой отпуск

Глубина бронирования внутренних туров в России сильно различается в зависимости от направления и времени года.

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Опрос АТОР показал, что примерно половина респондентов (49%) предпочитают бронировать отдых за 1–3 месяца до поездки, с примерно равным распределением между теми, кто планирует за 2–3 месяца (24%) и за месяц (25%). Около 18% и 19% путешественников выбирают крайности: планирование за год вперед или в последний момент. Самый непопулярный вариант — за полгода до отпуска, который выбирают только 11% опрошенных, пишет Центральная Служба Новостей.

Кризисы последних лет повлияли на потребительские предпочтения: некоторые стали более осмотрительными в бюджетировании поездок, избегая покупки билетов перед вылетом, в то время как другие откладывают решение о покупке тура до последнего момента из опасения непредвиденных обстоятельств. Некоторые участники опроса отметили изменение своих привычек: от перехода к спонтанным поездкам до покупки билетов заранее из-за изменений в ценообразовании.

Эти данные могут отражать настроения лишь самых активных туристов и профессионалов индустрии. Согласно Артуру Мурадяну из Space Travel, средняя глубина бронирования туров за границей в непиковые периоды составляет от двух до трех недель, а доля раннего бронирования — всего 5–10% от общего объема продаж.