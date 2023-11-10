6 лайфхаков, которые помогут купить авиабилеты подешевле

Многие наверняка слышали истории от своих знакомых о том, как им удалось купить билеты на самолёт по цене палки колбасы. Оказывается, это возможно. «Клопс» пообщался с главным редактором телеграм-канала Pirates go!

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Никитой Моревым и узнал, как можно прилично сэкономить на воздушной перевозке.

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1. Планировать заранее

«Сказать, за какое время до вылета цена будет низкой, очень трудно, поскольку это зависит от многих факторов: даты вылета, направления, загруженности рейса, будут ли проводиться какие-то промо-акции у авиакомпании и так далее», — прокомментировал Никита.

Но если вы заранее начнёте готовиться к путешествию, есть шанс сэкономить. Специалисты по поиску дешёвых билетов рекомендуют:

начать мониторить ситуацию с билетами за 2-3 месяца до поездки;узнать, есть ли чартеры на выбранном вами направлении и следить за их ценником. Порой такие компании делают существенные скидки на добор пассажиров за 1-7 дней до вылета;если вы хотите взять билеты на высокие даты, например, на Новый год, то брать их нужно почти за год, когда авиакомпании только выкладывают билеты в продажу.

2. «Ловить» выгодные предложения по вторникам

Раньше считалось, что дешёвые билеты можно выхватить по вторникам. И до сих пор такая теория имеет место. Правда, если раньше у этого лайфхака было логичное обоснование, то сейчас дешевизна по вторникам необъяснима, но скидки всё же часто бывают именно в этот день недели.

«Дело в том, что раньше новые тарифы, в том числе и промо, в авиакомпаниях загружались вручную и делали это в начале рабочей недели, то есть в понедельник. А доступны они становились с 00 часов следующего дня, то есть со вторника. В целом получилось «в ночь с понедельника на вторник». С тех пор прошло много времени, сейчас цены в большинстве случаев регулируют сложные компьютерные программы, а ценообразование стало динамическим — то есть цены могут меняться буквально в любую минуту. Но справедливости ради — во вторник мы обычно до сих пор находим больше предложений, чем в другие дни», — объяснил Морев.

3. Не игнорировать предложения от туристических фирм

Бывает так, что турфирма выкупает билеты у чартера, но продать туры под количество посадочных мест не успевает. Тогда за 1-2 дня до вылета компании могут анонсировать продажу билетов по заниженной цене на чартер на своих площадках: сайты, соцсети, мессенджеры.

4. Покупать билеты на сайтах компаний

Агрегаторы дают возможность посмотреть полный список рейсов, следующих в тот или иной город. Но бывает, что агрегаторы завышают цены. Можно присмотреть лучший, на ваш взгляд, рейс, а затем проверить его стоимость на сайте авиакомпании.

5. Завести аккаунты на сайтах и в приложениях авиакомпаний

Какие-то банки предлагают кешбэк за покупку авиабилетов, какие-то копят мили, которые потом можно выгодно потратить, планируя следующее путешествие.

Заводить аккаунты в авиакомпаниях тоже очень полезно, ведь часто клиентам предлагаются интересные предложения, скидки, бонусы, а также предусмотрены различные системы накоплений.

6. Постоянно просматривать сайты с билетами

«Главный лайфхак — мониторить цены постоянно. Это ежедневная работа, которой мы собственно и занимаемся», — заключил редактор телеграм-канала.