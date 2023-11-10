Паспорт и Lexus: стало известно, что россияне чаще всего забывают в отелях

Каждый пятый российский турист в этом году забывал что-либо в отелях. Об этом сообщается в совместном исследовании сервиса бронирования «Отелло» и медиахолдинга Rambler&Co.

© Вечерняя Москва

В опросе приняли участие десятки тысяч туристов из России. Согласно его данным, каждый пятый забывал в этом году вещи в отелях один или два раза, один процент респондентов — три раза. Такой же процент опрошенных отметили, что постоянно что-то забывают.

Чаще всего вещи в гостиницах забывают мужчины — 67 процентов опрошенных. Реже оставляют свои вещи в отелях туристы, которые живут с коллегами. Треть — те, кто живет с партнером или супругом.

Каждый пятый путешественник забывает предмет обуви или одежды, 18 процентов туристов — зарядные устройства, 11 процентов — туалетные принадлежности, семь процентов — мобильные устройства, еще по четыре процента опрошенных возвращаются из отпуска без зубных щеток и паспортов. Реже всего постояльцы забывают в отелях лекарственные препараты.

Бывают даже случаи, когда туристы возвращаются домой без дорогих новых сумочек и автомобиля. Так, в одном из отелей Алтая мужчина оставил внедорожник Lexus. Только после звонка сотрудников он понял, что приехал с женой на отдых на двух автомобилях, а уехал — на одном. Внедорожник гость забрал только через несколько дней, рассказала директор клиентского сервиса «Отелло» Ольга Карлей.

Более 60 процентов даже не пытаются вернуть оставленные вещи. Самостоятельно забирали вещи 11 респондентов, а еще восемь обращались в техническую поддержку с просьбой отправить забытое почтой, приводит данные опроса РИА Новости.