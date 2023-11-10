Туристов не устроили скидки в распродаже «Победы»

Авиакомпания «Победа» с 9 по 12 ноября обещает 20%-ную скидку на билеты по всем направлениям. Лететь можно в период с 14 ноября до конца марта 2024-го. Однако в соцсетях некоторые пассажиры возмущаются: бронировать по акции не всегда выгодно.

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В частности, перелет рейсами перевозчика из Москвы в Калининград и обратно в марте обойдется в 13,8 тыс. руб. Это заметно дороже, чем билеты по тому же маршруту других авиакомпаний – «Уральских авиалиний» (9,8 тыс. руб.), S7 Airlines (12,5 тыс.) или даже «Аэрофлота» (10,9 тыс.).

Не выглядят дешевыми и билеты из Москвы в Сочи на февраль по акции – от 32 тыс. руб. за round trip. Места на рейсах других перевозчиков обойдутся существенно дешевле: NordStar – в 21 тыс. руб., «Аэрофлота» – в 26 тыс.

В Пермь из Москвы в ноябре можно слетать за 10,7 тыс. руб., если воспользоваться рейсами «Аэрофлота». Билеты на «Победу» в свободной продаже предлагаются на треть дороже – от 15,5 тыс. руб. И даже если применить промокод, выиграть у нацперевозчика по стоимости не удастся.

По словам подписчиков канала «Крыша ТурДома», направление Москва – Пермь вообще стоит особняком: в некоторые даты цена на перелет round trip по маршруту у авиакомпании «Победа» достигает отметки 40 тыс. руб.: «Тут даже 50%-ная скидка не поможет».

По ряду направлений тарифы до акции и после ее начала не изменились. «Объявили распродажу и тут же подняли цены на рейс Питер – Владикавказ». «Не все так однозначно по стоимости, по факту нужно все перепроверять», – пишут пассажиры.

Некоторые из них и вовсе обнаружили на сайте авиакомпании некорректный подсчет тарифов. «А что это за магия, что без промокода билет стоит 5699, а с ним — 5040? У вас калькулятор сломался? Зачем анонсировать 20%?».