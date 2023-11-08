Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров
Авиакомпании хотят расширить и объединить черные списки пассажиров. Как сообщает «Коммерсант», соответствующее предложение «Аэрофлота» в Минтранс направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
В авиакомпании считают необходимым расширить состав нарушений для внесения в черные списки. В них предлагается включить курение и мелкое хулиганство на борту. Также «Аэрофлот» хочет запустить обмен данными о таких пассажирах между компаниями и увеличить срок нахождения в черных списках с одного года до трех.
Изменения для этого потребуется внести в Воздушный кодекс и КоАП РФ. Проект поддержали другие компании, состоящие в АЭВТ — среди них есть S7, «Уральские авиалинии», Utair и другие.
В пояснительной записке указано, что международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия со стороны пассажиров. В частности, нападение на члена экипажа в Италии наказывается лишением свободы на 3 года, а в США — на срок до 20 лет.