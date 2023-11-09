Чего стоит бояться при авиаперелетах

Кандидат технических наук Андрей Плотников поясняет жителям Волгоградской области, как устроен самолет и почему это самый безопасный вид транспорта.

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Люди, страдающие аэрофобией, начинают бояться еще до посадки в самолет. Ведь лайнер может развалиться прямо в воздухе, в него может ударить молния, в двигатель – попасть неразумная птица, а пилота могут ослепить лазером хулиганы и тогда все погибнут…

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На самом деле все далеко не так трагично, как придумывает себе тревожный мозг аэрофоба.

Во-первых, говорит ученый, современные самолеты – очень надежные транспортные средства. Они оснащены всеми системами защиты, которые только можно представить.

В холодное время года, когда существует вероятность попадания лайнера в зону атмосферного фронта с низкой температурой и высокой влажностью, проводят специальную противообледенительную обработку. На самолет устанавливают системы обогрева крыла, а также поливают корпус особыми жидкостями. Пилоты обучены действиям, необходимым для борьбы с наледью, и регулярно сдают экзамены на знание правил безопасности.

Во-вторых, находится немалое количество путешественников, которые уверены, что самолет может внезапно загореться.

Даже если возникнет ситуация, в которой возможно возгорание самолета (утечка топлива или масла при повреждении трубопроводов, поломка элементов двигателя и т. д.), помните, что судно оснащено системой пожаротушения. Причем в двигателях и багажных отсеках установлена своя система, а в кабине экипажа обязательно есть переносные огнетушители.

Посторонние предметы могут стать причиной остановки двигателя. Это случается, например, при попадании птиц. Поэтому работники аэродромов проводят специальные мероприятия по устранению скоплений птиц вблизи взлетно-посадочных полос. Пернатых отпугивают хлопушками, биоакустическими установками, лазерными приборами. При этом птицы не страдают, просто улетают гнездиться в другие места.

Еще один страх пассажиров – попадание самолета в грозовой фронт и удары молний. Некоторые считают, что если в двигатель попадет дождевая вода, он остановится. На самом же деле все двигатели проходят испытания с имитацией попадания в ливневый шторм. Они имеют очень высокую температуру внутри – она не дает образоваться конденсату и позволяет работать даже в условиях высокой влажности.

А вот попадание молний в корпус самолета пассажиры чаще всего вообще не замечают. Во-первых, маршруты выстраиваются так, чтобы самолет избежал попадания в грозовую облачность. А во-вторых, в лайнер и двигатели встроено сразу несколько систем молниезащит.

Зона турбулентности – словосочетание, вгоняющее аэрофобов в ужас. А ведь это очень хорошо изученное явление. Современные самолеты имеют надежные системы управления и безопасности, а экипаж всегда четко следует инструкциям по выходу из этой зоны. На самом деле турбулентность возникает в 80-90% полетов, но чаще всего она приносит лишь временные неудобства.

Ну и, наконец, переживают пассажиры и о том, что пилот не сможет посадить самолет, потому что хулиганы ослепят его лазерными указками.

Обычно, чтобы нормальное зрение вернулось к пилоту, необходимо всего лишь 30 секунд. Но даже если это займет больше времени, он сможет посадить самолет – хотя бы с помощью указаний диспетчера.

Для защиты от действий хулиганов в самолетах устанавливают стекла со специальным многослойным покрытием. Правда, видов лазерных указок сейчас так много, что придумать защиту от всех пока не удалось. Но стекло значительно снижает интенсивность лучей.