Почему стоит выбрать Турцию для отдыха

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Почему многие выбирают для отдыха Турцию

Может показаться, что поездкой в Турцию сегодня уже ни кого не удивишь. Но на самом деле даже те, кто был в курортных районах этой страны много раз, знают о ней на удивление мало. Однако такое положение неудивительно. Зачастую туристы предпочитают не покидать стены отеля, наслаждаются отдыхом в формате «всё включено» и даже не задумываются о том, что Турция – это не просто море, солнце, доступный и комфортный отельный отдых, но ещё и страна с невероятно интересной историей, с которой обязательно стоит познакомиться.

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