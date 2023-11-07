Владелица туристического консьерж-сервиса Мария Марс рассказала, как на самом деле обстоят дела с туристическими визами в США.

© Клео.ру

– Алиса, можно ли получить визу США?

Видео дня

Не так давно, настраиваясь на длинный вечер в компании ноутбука и тонны информации, которую мне необходимо было переработать и оформить для клиентов по визам я болтала с Алисой. С той самой – искусственным интеллектом от одной известной компании. У многих в современном жизни появился этот незамысловатый, но такой человечный гаджет. Меня она не обошла стороной.

Тот вечер стал для меня открытием. Все за минуту стало просто и очевидно. Давайте поясню, о чем я.

С Алисой я, как правило, беседую на рабочие темы, чтобы знать, как преподносят информацию людям, которые не хотят, да и не должны глубоко копать на тему, которая касается их лишь на период очередного отпуска, – визы. Со мной все понятно, я из-за профессиональной деформации могу читать, слушать, рассуждать о них часами. Другие же "гуглят" на эту тему только тогда, когда встает вопрос о новой поездке.

Так вот, прониквшись очередным виртуальным диалогом с Алисой я спросила: "Можно ли получить визу США в 2023?" и сразу получила ответ: "Нельзя". В тот момент я даже обернулась на колонку и переспросила. Может, мне послышалось? Ведь я человек, который в эту самую минуту открыл очередную анкету клиента, идущего на собеседование с консулом США через неделю. Я тот человек, который за год отправляет в Штаты более 200 людей. Я человек, который в в ноябре едет получать очередную американскую визу для себя.

За годы моей работы и ведения блога, сотрудничества с блогерами и медийными личностями мне часто приходилось слышать изречения наподобие: "Визу получить нельзя, это фотошоп", "Вы ее сами в паспорт нарисовали?", "Точно вам говорю, что визу никак не получить!". Но после разговора с моей "искусственной" подругой все стало ясно как белый день.

Если даже Алиса отвечает на вопрос о получении визы США "нельзя", то чему удивляться, когда люди убеждены в этом. Но копнем с вами глубже. Что если задать пару наводящих вопросов? Вот тут и вскроется правда.

Визу США действительно нельзя получить в 2023, но только в России. Для ее получения придется съездить на собеседование в любую страну, где принимают нерезидентов. Казалось бы, одно небольшое уточнение, а слово "нельзя" уходит с первой позиции, заменяя свое место "можно, но с оговорками".

Мы из года в год помогаем людям правильно выбрать страну для интервью с консулом в соответствии с их жизненной и визовой историей, багажом личных путешествий. Учитывая все нюансы, максимально точно и деликатно заполняем необходимые документы, подчеркивая все сильные стороны и закрывая слабые.

Однозначно, поток людей, отправляющихся попытать удачу на получение визы в страну голивудских фильмов, не сравним с 2018-2019 годами, но все же громадное количество по-прежнему мечтает там оказаться. По данным Госдепа, предоставленным американским посольством в Москве за 2022 год, туристические визы получили более 30 тысяч россиян, при этом за 10 месяцев 2021 года количество выданных турвиз составило лишь 3,7 тысячи. Более того, россияне оказались на третьем месте среди европейских стран по объему оформленных виз в США за первые девять месяцев 2022 года, про 2023 говорить еще рано, но уверена, что статистика возрастет.

После ковида первым направлением, которое стало принимать россиян, стала Польша, более того, за неимением возможности подавать на визу в Москве, граждане РФ официально были прикреплены к этой стране. Позже, со снятием всех ковидных ограничений, выбор среди стран на прохождение интервью с консулом стал гораздо шире.

Разумеется, близлежащие страны к России сразу стали пользоваться популярностью, например Казахстан и Армения, вот только окно на интервью туда поймать – дело не из простых, да и статистика одобрения виз не лучшая. Да, были и более презентабельные направления сразу по всем критериям, например, Маврикий. Количество положительных решений вызывало восхищение, вот только путь на остров долгий и совсем не дешевый.

В общем, про все варианты и страны я рассказать не могу, но с уверенностью заявляю, что их немало. Поэтому если очень сильно захотеть, можно в космос полететь. Космос зачеркните, подставьте Нью-Йорк.