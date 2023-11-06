Деньги на ветер: эксперты рассказали об экономии авиакомпаний на пассажирах
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены самолета на стыковочном рейсе. Эксперты раскрыли причины экономии авиакомпаний на пассажирах. Планировавший полететь в Мексику москвич потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines.
Пара приобрела невозвратные билеты через агрегатор. По словам москвича, авиакомпания не предложила способов решения проблемы, передает портал Msk1.ru.
Главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН объяснил действия перевозчика, который не предложил пассажиру выход из ситуации с потерей полумиллиона рублей из-за отмены рейса.
«Авиакомпаниям придется закладывать в стоимость билета риски, что эти деньги придется вернуть. Соответственно билеты подорожают. В этом не заинтересованы ни сами пассажиры, ни авиакомпании. Последние продают билеты по более низким ценам именно имея гарантию, что эти деньги возвращать не придется ни при каких условиях», - пояснил авиаэксперт.
Авиапассажиры в России чаще всего жалуются на завышенные цены, проблемы с ваучерами, багажом и хамское отношение со стороны отечественных компаний, заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.
«Среди ключевых вопросов – это стоимость полётов. Жалобы на то, что по ряду направлений выросла, мы мониторим, проверяя, так ли это на самом деле. Смотрим несколько месяцев, и если информация подтверждается, обращаемся в ФАС... Также вопросы с потерей багажа, хамское отношение, когда авиакомпания может отменить вылет в текущий день... И еще одна проблема – ухудшение качества сервиса на борту воздушного судна: некоторые авиакомпании в последнее время начинают экономить абсолютно на всем», - заключил он.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в пресс-центре НСН объяснил, что без повышенных цен на билеты россияне столкнутся с дефицитом предложения и не смогут никуда улететь.
«Я бы сам не хотел оказаться в ситуации, когда критически необходимо лететь, но стоимость билета очень велика... Но во времена Советского Союза существовал дефицит билетов при их относительной доступности. Если сейчас цены на билеты будут очень низкими, мы столкнемся с дефицитом предложения... Переплачивать не хочется, но лучше иметь возможность втридорога заплатить и улететь, чем не попасть туда, куда критически важно. Это динамическое ценообразование и закон рыночной экономики», - рассказал он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что прямые перелеты на Филиппины сократят стоимость авиабилетов для россиян в полтора-два раза, особенно выгодными станут полеты для жителей Дальнего Востока.