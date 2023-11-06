Деньги на ветер: эксперты рассказали об экономии авиакомпаний на пассажирах

«Я бы сам не хотел оказаться в ситуации, когда критически необходимо лететь, но стоимость билета очень велика... Но во времена Советского Союза существовал дефицит билетов при их относительной доступности. Если сейчас цены на билеты будут очень низкими, мы столкнемся с дефицитом предложения... Переплачивать не хочется, но лучше иметь возможность втридорога заплатить и улететь, чем не попасть туда, куда критически важно. Это динамическое ценообразование и закон рыночной экономики», - рассказал он.