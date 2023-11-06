Как путешествия отражаются на работе кишечника

Биолог Баранова: запор путешественника бывает из-за нерегулярного стула. По словам специалиста, если кишечник работает хорошо, поход в туалет привязан к биологическим часам человека. Но поездки сбивают налаженную систему. Как это работает и что поможет наладить походы по большому, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США, известный медицинский блогер Анча Баранова.

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По словам специалиста, ничего патологического в запоре путешественника нет. Если кишечник в норме, то вы ходите в туалет примерно в одно и то же время — допустим, около 9 утра. Но вот вы улетаете в отпуск и в это время должны смирно сидеть в самолёте — например, когда он садится.

«В такой ситуации мозг посылает кишечнику сигнал — "пропустить". И кишечник честно исполняет его. Причём понимая, что надо именно "пропустить", а не отложить на полчасика. Потому что сразу за посадкой самолёта следует пробежка до таможни и долгое ожидание», — объяснила Баранова.

Вот и вся схема.

Исправить ситуацию можно натуральным слабительным. Если вас ожидает отпуск в жарких странах, купить по прилёте слив или перезревших абрикосов. Среди препаратов Баранова выделила псиллиум — он содержит шелуху семян подорожника и пектины из слив и абрикосов.