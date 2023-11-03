Для экстремального туризма хотят разработать правила

Случаи гибели туристов за последние годы, в том числе трагедия группы диггеров в московском коллекторе и альпинистов на Камчатке, подтвердили, что нужны правила организации активного отдыха, чтобы вывести из серой зоны нелегальных гидов, считают депутаты Госдумы. Отдельный пункт в таких правилах должен быть посвящен подтверждению квалификации гидов и проводников, способных проводить экскурсии, связанные с рисками для здоровья, отметили парламентарии в рекомендациях по итогам слушаний о развитии туризма. Их утвердили на заседании Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры 2 ноября. Депутаты рекомендовали кабмину разработать правила безопасности отдельных видов туризма, в том числе экстремальных.

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В поисках адреналина

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Экстремальный туризм среди россиян с каждым годом становится все популярней, отмечают эксперты. Здесь действительно огромный выбор — и полеты на парапланах, и сплавы по горным рекам, и горнолыжные спуски по целине, и путешествия по пещерам. Есть и такая экзотика, как джайлоо-туризм — проживание вместе с коренными народами в условиях дикой природы, это тоже бывает экстремальным удовольствием.

За адреналином чаще всего отправляются жители мегаполисов. Например, диггеры исследуют подземные убежища и другие подземные объекты, а руферы ходят по городским крышам.

Всплеск интереса к экстремальному отдыху ученые объясняют тем, что людям не хватает бурных эмоций, адреналина в повседневной жизни, а экстремальный туризм как раз позволяет это испытать. Но обратная сторона такого отдыха — травмы, увечья и даже гибель, предупреждает МЧС на своем сайте.

В мае этого года министерство внесло изменения в порядок информирования туристами о маршрутах передвижения — теперь необходимо сообщать в ведомство за 10 дней до начала путешествия в природной среде, связанного с повышенным риском для жизни. «Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Оповестить спасателей можно любым удобным способом: через официальный сайт МЧС, сайты региональных главков министерства, заказным письмом с уведомлением о доставке или лично в любом территориальном органе ведомства.

Как вывести гидов из серой зоны

На сегодня в России нет системного подхода в обеспечении безопасности туризма — на воде действуют одни правила безопасности, в горах — другие, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Депутаты, по его словам, рекомендовали Правительству разработать правила безопасности для всех видов активного отдыха в России. «Мы руководствовались соображением, что безопасным должен быть любой вид туризма. Площадка для палаточного лагеря может быть организована при соблюдении определенных условий. Подъем в горы, сплав по реке должны проходить по определенной процедуре, как алгоритм действий перед взлетом-посадкой самолета», — сказал политик.

Отдельный пункт в правилах, по его словам, должен быть о подготовке и подтверждении квалификации гидов и инструкторов-проводников, способных проводить рискованные экскурсии и грамотно действовать в нестандартной ситуации, если таковая случилась. «Здесь наша задача — вывести этих людей из так называемой серой зоны, чтобы они могли работать легально, а силовые структуры должны быть готовы оперативно оказывать помощь, если вдруг таковая потребуется», — сказал парламентарий.

Это помогло бы избежать случаев, подобных тем, что произошли в Москве в августе этого года, когда во время экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки погибли восемь человек, или при восхождении на вулкан на Камчатке в сентябре 2022 года, когда погибла группа альпинистов, уверен он. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела, организаторов обвинили в оказании небезопасных услуг.

«Объемы внутреннего туризма растут, и есть основания полагать, что количество желающих пройти по тому или иному маршруту будет только возрастать. А значит, мы должны действовать на опережение», — считает Тарбаев.

Разрабатываемые правила заложат основы для формирования стандарта безопасности в туризме, заключил он.