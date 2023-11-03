Способы избежать обмана и лишних трат на отдыхе

Аналитики сервиса по планированию путешествий Aviasales назвали российским туристам способы избежать лишних трат и обмана при бронировании жилья, авиабилетов и такси на отдыхе. Об этом они рассказали на официальном сайте компании.

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Специалисты посоветовали внимательно проверять информацию о купленном билете на самолет. «Убедитесь, что билет содержит правильные даты, время и пункты назначения, прежде чем произвести оплату, — добавили они. — Сохраните копию билета и подтверждение оплаты».

Эксперты отметили, что при бронировании жилья путешественникам необходимо использовать проверенные сервисы, читать отзывы, изучить описание и фотографии. Более того, они посоветовали «не обольщаться подозрительно дешевыми предложениями».

«При выборе жилья обязательно обратите внимание, есть ли странные детали на фото, — пояснили в компании. — Все, что смущает вас еще в объявлении, может сильно испортить впечатление от отпуска».

Специалисты рекомендовали россиянам уточнять цену на такси заранее, перед тем как садиться в машину, и платить за поездку в местной валюте, чтобы избежать неясных конвертаций и повышения стоимости. «Расплачиваться с таксистом только после того, как забрали багаж, чтобы не появилось неожиданных "доплат" за возврат своих же вещей», — добавили они.