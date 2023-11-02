Туристов обманывают при покупке медстраховок онлайн

Мошенники предлагают супервыгодные условия.

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В соцсетях рассказали об очередном виде мошенничества. Самостоятельным туристам и зимовщикам в теплых странах предлагают оформить онлайн медицинскую страховку на выгодных условиях. Информация о таком случае появилась в одном из чатов, посвященных Бали.

Редакция пообщалась с россиянином, который доверился на посулы. По его словам, неизвестно, сколько народа уже попалось на подобный обман, но сам он лишился в итоге денег и веры в людей.

В принципе, ситуация проста: в паблике спрашивают совета, где лучше всего оформить медицинскую страховку, – желательно недорогую и чтобы она действовала уже сегодня, а еще лучше со вчера. Такое, увы, нередко происходит: полис или закончился, или просто его не оформили, понадеявшись на авось. И вдруг потребовалось пойти к врачу. А лечение иностранцев без страхования стоит недешево в любой стране.

Наш собеседник рассказал, что ему в личку написала девушка, она якобы получила нужный ей тип страховки и уверила: все работает и без обмана. Посоветовала подробности узнать лично и прислала типа проверенный контакт. В итоге молодой человек получил желаемый ответ: ему пообещали сделать требуемый полис задним числом и даже с приличной скидкой.

Уточнив все требуемые данные для оформления документов, псевдостраховщик предложил перевести оплату за услугу на российскую карту или криптокошелек. После получения денег на связь он больше не выходил. Обманутый клиент кинулся к девушке, что рекомендовала такого помощника, но она также исчезла с «радара».