Российские туристы стали чаще выбирать путешествия вчетвером

Число случаев бронирования отелей и гостиниц на компании от 4 человек выросло на 10% в октябре 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование одного из сервисов по бронированию жилья.

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По данным аналитиков, популярнее всего среди поездок компанией от 4 человек осенью стали регионы Кавказа. Около 8% бронирований в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Чечне и Адыгее приходятся именно на такой состав путешественников.

При этом спрос на путешествия вчетвером в Иркутскую область в этом году вырос на 81%, отметили авторы исследования. В среднем в октябре туристы платили 4 300 рублей с человека за ночь, что на 19% выше предыдущего года.

27% от всех заявок по бронированию мест приходятся на отели без звезд, средняя стоимость ночи составляет около 3 700 рублей. Менее популярны отели с 3 звездами (20%), апартаменты (19%), четырехзвездочные отели (13%), гостевые дома (8%) и хостелы (5%).

Реже всего россияне бронировали двухзвездочные (4%) и пятизвездочные отели (3%), заключили эксперты.