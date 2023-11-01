Что нужно знать о путешествиях к вулканам

«Их жерло закупорено толстым слоем застывшей лавы. Так что их уже опасаться не приходится – можно просто любоваться, если доберетесь в Мауна-Кеа на Гавайях – это уникальный подводно-надводный вулкан, Снежный Лотос в Тян-Шане и «Соленые Глаза» – на границе Чили и Аргентины. Уснувшие вулканы есть и в России: на Камчатке, в Забайкалье, в Крыму. Поручиться за безопасность того или иного вулкана могут только ученые, так как теоретически даже закупоренный вулкан может взорваться», – рассказывает эксперт.