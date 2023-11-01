Что нужно знать о путешествиях к вулканам
Мощное извержение вулкана произошло на Камчатке. Самый высокий в Евразии вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту порядка 14 километров. Пепловый шлейф протянулся уже на 1,5 тысячи километров на восток и юго-восток. Со склонов продолжает сходить лава и грязевые потоки, из-за чего блокирован проезд по одной дороге. О том, что нужно знать о путешествиях к вулканам, читайте в нашем материале.
«К путешествиям на вулканы нужно подходить с умом, тогда это будет безопасно. В мире есть множество вулканов, которые существуют сотни, тысячи и даже миллионы лет и являются давно потухшими, именно на них совершаются безопасные восхождения. Мне уже посчастливилось побывать на шести из семи основных вулканов, и могу сказать, что восхождения продуманы и безопасны», – рассказывает генеральный директор отеля и путешественник Александр Тертычный.
Однако речь не идет о действующих вулканах. И восхождение на Ключевую Сопку было бы крайне опасно, говорит путешественник.
«Я в свое время рассматривал восхождение на Ключевскую Сопку, но пообщавшись с организаторами, мы решили, что это небезопасно, так как вулкан очень крутой, по пути встречаются множественные камнепады, восхождение не простое. Риски очень большие. Я понимаю, что восхождение к действующему вулкану завораживает, но стоит ли так рисковать, ведь жизнь превыше всего. Поэтому я рекомендую выбирать безопасные и проверенные маршруты», – советует Тертычный.
Ни для кого ни секрет, что вулканы подразделяются на потухшие, спящие и активные. Однако потухшими считаются те, которые не извергались последние десять тысяч лет, объясняет эксперт по туризму Дарья Щербакова.
«Их жерло закупорено толстым слоем застывшей лавы. Так что их уже опасаться не приходится – можно просто любоваться, если доберетесь в Мауна-Кеа на Гавайях – это уникальный подводно-надводный вулкан, Снежный Лотос в Тян-Шане и «Соленые Глаза» – на границе Чили и Аргентины. Уснувшие вулканы есть и в России: на Камчатке, в Забайкалье, в Крыму. Поручиться за безопасность того или иного вулкана могут только ученые, так как теоретически даже закупоренный вулкан может взорваться», – рассказывает эксперт.
К действующим вулканам относятся Везувий, Фудзияма, Этна, Кракатау и Килиманджаро.
«Конечно, путешествовать в страну с вулканами опасно. Однако в этих районах до сих пор ведут обычную жизнь. Рядом с тем же Везувием живут почти три миллиона человека, а на вершину Фудзи в этом году поднялось рекордное количество туристов – более 250 000 человек. Так что вулканы в разных странах мира остаются привлекательными для местных жителей, туристов и исследователей», – заключила Щербакова.