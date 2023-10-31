В каких случаях россияне могут получить отказ в шенгенской визе

«Через 3 дня после подачи позвонил человек из консульства и в грубом тоне начал задавать вопросы: "Куда летите? А какой отель? А что рядом находится?" Я не поняла вопроса: в смысле "Что рядом?" Проходит 5 секунд, он говорит: "У меня вопросы закончились" – и бросает трубку. Я перезвонила, а он снова отключился. Очень грубо говорил, как будто я чмо какое-то. У меня туристический маршрут, там и музеи, и театры. Что за отношение?» – недоумевает женщина, которая ожидает, что ей в итоге после такого общения обязательно придет отказ.