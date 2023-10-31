В каких случаях россияне могут получить отказ в шенгенской визе
Туристы в визовых чатах жалуются на работу греческого консульства. По их мнению, обычно лояльное к россиянам представительство в несезон якобы стало чаще выдавать отказы. А отдельные заявители настаивают на том, что им сотрудники откровенно хамили.
«Через 3 дня после подачи позвонил человек из консульства и в грубом тоне начал задавать вопросы: "Куда летите? А какой отель? А что рядом находится?" Я не поняла вопроса: в смысле "Что рядом?" Проходит 5 секунд, он говорит: "У меня вопросы закончились" – и бросает трубку. Я перезвонила, а он снова отключился. Очень грубо говорил, как будто я чмо какое-то. У меня туристический маршрут, там и музеи, и театры. Что за отношение?» – недоумевает женщина, которая ожидает, что ей в итоге после такого общения обязательно придет отказ.
Как считают эксперты, не стоит сгущать краски. Отказы выдают всегда тем людям, кто обманом пытается получить шенген, не имея реальных планов посетить Грецию: «Похоже, у заявителей нет туристических целей. Они либо хотят получить греческую визу для посещения другой страны, либо еще что-то. В подобных случаях часто подделывают бронь отеля и авиабилет. Сотрудники консульства это сразу видят. Что касается тех, кто действительно хочет посетить Грецию, особенно организованные туристы, у них проблем с оформлением шенгена как не было, так и нет», – говорит гендиректор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.