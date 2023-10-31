Топ направлений для отдыха в России и за рубежом на Новый год

Россиянам, которые хотят отметить Новый год и Рождество в путешествии, стоит заранее подготовиться: выбрать направление, приобретать билеты и бронировать номер в отеле. Сегодня у путешественников есть много вариантов, где встретить Новый год в России и за границей: на курортах для пляжного отдыха, в горах или уютных городках, где на каждой площади проводятся праздничные гулянья. «Лента.ру» выбрала несколько российских и зарубежных направлений для тех, кто не знает, куда поехать на Новый год.

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Страны для пляжного отдыха

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Таиланд

Таиланд — одно из самых популярных направлений у россиян на Новый год и Рождество. Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в беседе с «Лентой.ру» отметила, что путешествие в Паттайю и Бангкок обещает туристам яркие впечатления.

Первое, что приходит на ум, — это потрясающие пляжи Паттайи с теплым морем и солнцем даже в декабре. Здесь вас ждут кристально чистая вода, возможность расслабиться на пляже и попробовать водные виды спорта

Елена Шелехова

Бангкок, с другой стороны, предложит захватывающую смесь культуры, прошлого и современности. Отдых на Новый год в Бангкоке — это яркие уличные празднества, огромные елки в центре города, салюты и развлечения для взрослых и детей. Здесь можно изучить культурные достопримечательности (величественные храмы и дворцы), насладиться экзотической тайской кухней в многочисленных ресторанах и уличных закусочных.

По данным эксперта, средняя стоимость авиабилета из Москвы до Бангкока в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 по 10 января ― 43 тысячи рублей, а до Паттайи ― 80 тысяч рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Бангкоке ― 3,5 тысячи рублей, а в Паттайе ― пять тысяч рублей за ночь. Приобрести билеты или туры на Новый год лучше заранее, чтобы сэкономить.

Мальдивы

Новый год на Мальдивах — настоящая сказка посреди зимы, правда, с длительным перелетом (прямым рейсом — 8 часов 20 минут). Но сейчас это направление — одно из самых популярных у россиян, поэтому крупные туроператоры открывают дополнительные места на рейсы, говорит в беседе с «Лентой.ру» генеральный директор туроператора «Авантур», эксперт по туризму Ольга Патока.

Новый год на Мальдивах под пальмами вместо сосен и в купальниках, а не в шубах, точно запомнится надолго

Ольга Патока

Патока рекомендует совмещать отдых на экзотических островах в Индийском океане (это не только Мальдивы, но и Маврикий и Сейшелы) с Ближним Востоком: к примеру, можно на пару дней остановиться в ОАЭ, которые тоже подойдут для пляжного отдыха. Приобрести билеты, как и туры на Новый год, лучше заранее.

Шри-Ланка

Отправляясь на Шри-Ланку в период новогодних праздников, можно совместить купание в океане (страна отлично подходит для пляжного отдыха) с богатой культурной программой. Новый год на Шри-Ланке отмечается масштабными церемониями, включая богато украшенные храмы, цветочные парады и культурные представления. Это отличная возможность погрузиться в местную атмосферу и узнать больше о шри-ланкийской культуре. Отдых на Новый год в стране подойдет для взрослых и детей.

Кроме того, Шри-Ланка славится своими природными красотами, включая национальные парки, горы и водопады. Вы сможете совершить увлекательные путешествия по дикой природе, наблюдая за животными и впечатляющими рассветами. Не забывайте и о национальной кухне с ее острыми специями и свежими морепродуктами

Елена Шелехова

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Коломбо в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 по 10 января ― 41 тысяча рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Коломбо ― 2,5 тысячи рублей. Приобрести билеты и туры на Новый год на Шри-Ланку лучше всего заранее.

Куба

Поехать на Новый год на Кубу — значит, провести праздники на берегу Карибского моря в окружении пальм, песчаных пляжей и колоритной местной архитектуры, а также в атмосфере, восхваляющей жизнь на Острове Свободы.

Солнечная Куба славится своими танцами и музыкой. Значит, пляжный отдых можно будет чередовать с посещением живых концертов сальсы и румбы (или попробовать танцевать самому — остров станет лучшим местом, чтобы начать осваивать новое хобби). Кроме того, Куда — страна с богатой историей, и там можно исследовать старинные города, такие как Гавана и Тринидад, с их колоритными улицами, статуями и памятниками. Отмечать Новый год на Кубе будет интересно и взрослым, и детям.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Варадеро в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 по 10 января составит 50 тысяч рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» на Варадеро ― шесть тысяч рублей.

Экскурсионный отдых на Новый год за границей

Египет

Египет — одно из самых популярных мест у россиян для встречи Нового года. Поехать туда в период новогодних праздников — значит, совместить приятное с полезным. Зимой в стране не так жарко: погода позволяет поехать в Каир и много гулять, погружаясь в атмосферу города и изучая историю во время осмотра достопримечательностей.

Один из самых интересных музеев в Каире — Египетский музей в центре города. Здесь настоящие мумии, саркофаги и множество других древних артефактов, некоторым из них более пяти тысяч лет.

В Коптском квартале, где живут египетские христиане, можно посетить православные храмы и Коптский музей. Рынок Хан аль-Халили придется по вкусу любителям шопинга (среди тех, кто решил отдохнуть на Новый год в Египте, таких обычно много). Здесь можно найти подарки, продукты, специи, украшения и одежду.

Не забудьте посетить Гизу и увидеть пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и Сфинкс. Каждый вечер у пирамид проводится светомузыкальное шоу

Елена Шелехова

В целом Египет отлично подойдет для встречи Нового года с семьей — там найдутся развлечения для взрослых и детей. Местные жители проводят народные гулянья на улицах и поздравляют друг друга. В отелях для туристов готовят вкусную еду и веселую праздничную программу.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Каира в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 по 10 января ― 26 тысяч рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Каире ― 3,5 тысячи рублей. Приобрести билеты и туры на Новый год в Египет лучше всего заранее.

Турция

Поехать на Новый год в Турцию будет интересно любителям путешествий по красивым местам. Эксперты рекомендуют разделить отдых на две части: погулять по праздничному Стамбулу, а затем провести несколько дней в живописной Каппадокии, которая станет лучшим местом для романтических каникул.

В зимнем Стамбуле можно насладиться музеями, красивыми мечетями, прогулками на паромах, кормлением чаек, исследованием города и посещением разнообразных кафе и ресторанов с традиционной и фьюжн-кухней.

Затем можно отправиться в Каппадокию, и лучше всего сделать это на самолете ― до Невшехира. Также можно взять в аренду автомобиль и доехать за семь-восемь часов из Стамбула до места назначения.

Зимняя Каппадокия уникальна: марсианские пейзажи и захватывающие ландшафты, которые невозможно забыть. Отведите время на прогулки по долинам, посещение подземных городов, знакомство с небольшими поселениями и сувенирными лавками и, конечно, на полет на воздушном шаре. Кстати, лучше всего сделать это на рассвете

Елена Шелехова

Эксперт также рекомендует взять с собой теплую одежду, чтобы ничто не помешало насладиться насыщенной программой, которую предлагает Каппадокия.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Стамбула в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 по 10 января ― 20 тысяч рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Стамбуле ― четыре тысячи рублей.

Дубай, ОАЭ

Отдохнуть на Новый год в Дубае ― значит, посетить праздничное событие с блистательными вечеринками, масштабными фейерверками и разнообразными городскими шоу. Погода в это время года остается комфортной, позволяя наслаждаться отдыхом если не на побережье, то у бассейна отеля (температура около +22...+25 °C).

В дополнение к спокойному отдыху в гостинице в период новогодних праздников можно исследовать многочисленные торговые центры и парки развлечений.

В ОАЭ легко организовать разнообразный досуг для взрослых и детей: например, посетить самый большой аквариум в мире в The Dubai Mall или забавный тематический парк Bollywood Parks.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Дубая в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 по 10 января ― 42 тысячи рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Дубае ― семь тысяч рублей.

Отдых на горнолыжных курортах

Сочи (курорты «Роза Хутор» и «Газпром»), Россия

«Роза Хутор» ― популярный горнолыжный курорт с современной инфраструктурой, который славится своими видами на Кавказский хребет. Здесь можно отметить Новый год, покатавшись на лыжах и сноубордах, провести уютный вечер в баре, прогуляться по подвесным мостам, посетить «Скайпарк», этно-хутор, спа-центры или попробовать катание на собачьих упряжках.

На курорте есть разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов, сноупарки для фристайла и система искусственного оснежения. Кроме того, там предоставляются услуги аренды оборудования, обучения с инструкторами.

Горно-туристический центр «Газпром» также предлагает разнообразные зоны для катания, включая «Лауру» и «Альпику». Там можно насладиться крутыми спусками и другими активностями: полетами на параплане, катанием на снегоходах, посещением ферм и развлекательного комплекса.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Сочи в одну сторону на одного человека с вылетом с 1 по 10 января ― 10 тысяч рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Красной Поляне ― пять тысяч рублей. Приобрести билеты в Сочи лучше всего заранее, так как это направление одно из самых популярных в России.

Архыз, Россия

Для тех, кто хочет съездить на Новый год и Рождество в горы, прекрасно подойдет и Архыз. Этот молодой и динамично развивающийся горнолыжный курорт расположен в Карачаево-Черкесской Республике. Он славится своими широкими трассами с комфортным перепадом высот и прекрасным снежным покрытием, а на некоторых из них даже установлена система освещения для вечерних спусков. Потому Архыз станет лучшим местом для начинающих лыжников и сноубордистов.

Особенно для туристов привлекательны панорамные трассы на северном склоне, откуда открываются потрясающие виды на Главный Кавказский хребет и живописную долину реки Архыз

Елена Шелехова

Шелехова добавила, что покатавшись на лыжах и сноуборде, можно отправиться в увлекательную поездку на снегоходах до плато Аркасара, посетить известную астрофизическую обсерваторию, исследовать исторические развалины Нижне-Архызского городища и древние храмы, а также познакомиться с уникальной наскальной иконой Христа, которая считается реликвией Карачаево-Черкесии.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Минеральных Вод в одну сторону на одного человека с 1 по 10 января ― семь тысяч рублей, оттуда можно доехать на автобусе. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Архызе ― три тысячи рублей за ночь.

Чимбулак, Казахстан

Горнолыжный курорт Чимбулак в Казахстане станет отличным местом встречи Нового года для тех, кто хочет не только покататься на лыжах, но и побывать в другой стране.

Курорт Чимбулак отличается снежным покровом, обеспечивающим идеальное сцепление и гладкость склона. Здесь есть разнообразные трассы с разным уровнем сложности, включая пологие склоны для начинающих и более сложные для опытных лыжников и сноубордистов. Курорт также предлагает внетрассовое катание, возможность хели-ски, халф-пайп для любителей сноуборда и специальную трассу для могула.

Добраться туда из Алма-Аты можно на арендованном авто или общественном транспорте за полчаса. Покатавшись на лыжах и сноубордах, можно отправиться на экскурсию по Алма-Ате, также исследовать окрестности города и посетить живописное урочище Тургень. Кстати, отметить Новый год будет интересно не только на курорте, но и в самой Алма-Ате: в центре города будут традиционно проводиться народные гулянья.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Алма-Аты в одну сторону на одного человека с 1 по 10 января ― 13,8 тысячи рублей. Средняя стоимость размещения в отеле категории «три звезды» в Алма-Ате ― четыре тысячи рублей.

Где провести Новый год в России?

Суздаль

В России есть десятки вариантов, куда поехать на Новый год. Но если хочется именно русской зимы с фольклором, национальной кухней и традиционными гуляньями, можно выбрать Суздаль ― один из древних городов Золотого кольца.

Диана Джалалова, ведущая программы «Один день в городе» на телеканале «Моя Планета», в беседе с «Лентой.ру» отметила, что приезжая в Суздаль, туристы погружаются в историю, а именно во времена царской России, и это помогает почувствовать торжественные нотки настоящей русской зимы.

Там вас прокатят, как барыню, укутав в меха, на санях по хрустящему белому снегу. И можно увидеть, как по всему городу проводятся народные гулянья

Диана Джалалова

По словам Джалаловой, кухня в Суздале богата традиционными рецептами. К праздничному столу подают фирменную медовуху по старинным рецептам, пирожки и соленые огурцы.

Суздаль находится в 220 километрах от Москвы, добраться туда можно на машине или автобусе (стоимость билета ― 900 рублей). Стоимость проживания в отелях в период с 1 по 10 января начинается от 10 тысяч рублей.

Выборг

Если вы хотите почувствовать атмосферу Европы в Новый год и Рождество ― отправляйтесь в Выборг. Небольшой город в Ленинградской области подойдет как для веселой поездки с друзьями, так и для уютного семейного отдыха: там можно погулять по ярмаркам и знаменитому парку Монрепо, попробовать разные виды глинтвейна и сделать красивые фотографии в центре города.

Поездку в Выборг можно совместить с путешествием в Санкт-Петербург. Например, можно встретить Новый год в Северной столице, погулять по Невскому проспекту и заглянуть на Дворцовую площадь, а затем на несколько дней отправиться в область.

Добраться до Выборга можно на электричке из Санкт-Петербурга (стоимость билета ― от 339 до 393 рублей). Стоимость проживания в отелях в период с 1 по 10 января начинается от 5,5 тысячи рублей.

Екатеринбург

Если хотите отметить Новый год в мегаполисе, но не рассматриваете Москву и Санкт-Петербург (в эти даты города переполнены туристами, и цены на размещение могут вырасти в два-три раза), отправляйтесь в Екатеринбург.

Тимур Юсупов, шеф-редактор медиа МТС Travel, в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что к Новому году здесь возводят городки ледяных фигур, заливают катки, а местные музеи работают все каникулы.

Кроме того, можно устраивать выезды на день-два из города — вокруг десятки интересных локаций

Тимур Юсупов

К примеру, из Екатеринбурга можно съездить в красивый городок Невьянск и увидеть наклонную башню, построенную в XVIII веке. Или в Парк Сказов — деревеньку, стилизованную по мотивам сказок Павла Бажова.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Екатеринбурга в одну сторону на одного человека с 1 по 10 января ― 6,5 тысячи рублей. Средняя стоимость размещения на двоих в Екатеринбурге (без завтрака с учетом апартаментов) в период новогодних праздников, по словам Юсупова, составляет примерно 5,5 тысячи рублей в сутки.

Иркутск

Отметить Новый год в Иркутской области ― значит, обязательно побывать на Байкале. Туристы, отдыхавшие там зимой, сравнивают ледяное озеро с настоящим чудом света.

Прозрачный, словно светящийся изнутри лед завораживает ― ваш телефон будет полон красивых фотографий, а в памяти останутся ни с чем не сравнимые впечатления

Диана Джалалова

Впрочем, в январе на Байкале можно не только делать яркие снимки, но и заниматься зимними видами спорта: кататься на лыжах, коньках и снегоходах. Кроме того, по замерзшему озеру можно весело прокатиться на собачьей упряжке.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Иркутска в одну сторону на одного человека с 1 по 10 января ― 9,5 тысячи рублей, до Байкала из города можно доехать на автобусе или электричке. Стоимость проживания в гостиницах начинается от 2,3 тысячи рублей.

Архангельск

Если же на Новый год и Рождество хочется Севера и бескрайней тайги, отправляйтесь в живописную Архангельскую область. Если повезет ― там можно будет даже увидеть северное сияние.

Я бы посоветовал поехать на Новый год в Пинежский район: он покоряет туристов раз и навсегда. Огромные корабельные сосны и тайга до горизонта, широкая Двина, деревянное зодчество и одна из самых красивых деревень России ― Кимжа

Тимур Юсупов

Средняя стоимость авиабилета из Москвы до Архангельска в одну сторону на одного человека с 1 по 10 января ― 6,4 тысячи рублей. Средняя стоимость размещения на двоих в Архангельске в период новогодних праздников составляет около четырех тысяч рублей в сутки.

Как отдохнуть на Новый год дешевле?

В любой высокий туристический сезон ― будь то лето, новогодние или другие праздничные выходные дни ― стоимость отдыха возрастает: авиабилеты становятся дороже, спрос на отели и другие средства размещения растет, и выгодных предложений остается немного.

Потому мы всегда рекомендуем, во-первых, за два-три месяца планировать путешествия на праздники ― в этом случае шанс найти приятные варианты перелетов и проживания увеличиваются. А во-вторых, подумать о том, чтобы начать или закончить свое путешествие не в даты официальных выходных

Елена Шелехова

Так, взяв дополнительные дни отдыха и отправившись в поездку, например, 5 января, чтобы вернуться 15-го, можно сэкономить до 50 процентов от предполагаемой стоимости путешествия. Другой вариант отдохнуть дешевле ― улететь до Нового года, объясняет эксперт.

Выгодные направления на Новый год и Рождество

Среди наиболее выгодных направлений внутри России, куда можно улететь из Москвы на Новый год и Рождество (в период с 1 по 10 января), эксперты OneTwoTrip выделяют Псков — стоимость авиабилета туда составляет около трех тысяч рублей. На втором месте оказалась Казань — 4,1 тысячи рублей, а на третьем ― Архангельск, перелет туда стоит порядка 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, недорогие авиабилеты есть в Санкт-Петербург (4,6 тысячи рублей), Саратов (5 тысяч рублей), Тамбов (5,5 тысячи рублей), Череповец (5,6 тысячи рублей), Набережные Челны (5,7 тысячи рублей), Оренбург (5,8 тысячи рублей) и Самару (5,8 тысячи рублей).