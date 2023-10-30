Как избежать истерики ребенка на борту самолета

Профессор прикладной математики Оксфордского университета Том Кроуфорд по заданию компании Asda Money разработал формулу для предотвращения истерик у детей во время полета на самолете. Об этом сообщает «Naked Science».

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Согласно расчетам, этот неприятный эпизод начинается в среднем через 27 минут и 48 секунд после взлета и длится около 15 минут.

Профессор использовал данные аналитиков Asda Money и выявил четыре основных раздражителя, которые приводят к нервозности в полете: сонливость, скука, голод и шум. В формуле каждый из них имеет значение от 0 до 10. Если все четыре раздражителя получат максимальное значение в 10 баллов, родитель сможет отсрочить истерику на 129 минут. Для внутренних авиаперелетов, продолжительность которых обычно составляет около полутора часов, это достаточно приятная отсрочка.