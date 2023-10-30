Как избежать истерики ребенка на борту самолета
Профессор прикладной математики Оксфордского университета Том Кроуфорд по заданию компании Asda Money разработал формулу для предотвращения истерик у детей во время полета на самолете. Об этом сообщает «Naked Science».
Согласно расчетам, этот неприятный эпизод начинается в среднем через 27 минут и 48 секунд после взлета и длится около 15 минут.
Профессор использовал данные аналитиков Asda Money и выявил четыре основных раздражителя, которые приводят к нервозности в полете: сонливость, скука, голод и шум. В формуле каждый из них имеет значение от 0 до 10. Если все четыре раздражителя получат максимальное значение в 10 баллов, родитель сможет отсрочить истерику на 129 минут. Для внутренних авиаперелетов, продолжительность которых обычно составляет около полутора часов, это достаточно приятная отсрочка.
Кроуфорд также предложил алгоритм действий родителя, который поможет предотвратить истерику. Дети должны спать в течение 37 минут, смотреть мультфильмы 31 минуту, кушать в течение 19 минут, а также слушать музыку в течение 14 минут. Эти шаги помогут создать комфорт для детей, снижая вероятность возникновения негативных эмоций, тем самым сделает полет более комфортным и спокойным для всей семьи.