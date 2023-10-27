Не поместившиеся в самолет туристы отсудили у авиакомпании 200 тысяч

Городской суд Сургута встал на сторону семьи туристов, у которых по вине авиакомпании сорвался отдых на Пхукете. Согласно судебному решению, Utair должна выплатить своим несостоявшимся пассажирам более 200 тыс. руб. В эту сумму была включена стоимость тура в Таиланд, компенсация морального ущерба, штраф, а также траты на судебного исполнителя и госпошлина.

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История произошла в июне этого года. В день вылета из Сургута в Москву авиакомпания неожиданно заменила борт, и в новом самолете места хватило не всем. По сообщениям местных СМИ, чтобы занять единственное оставшееся кресло на борту, после того как лайнер был заполнен, несколько пассажиров даже побежали наперегонки. А одна из семей из-за того, что сорвался отдых (они летели в Пхукет со стыковкой в столице), решила после инцидента обратиться в суд. На их намерение не повлияло и то, что перевозчик предлагал им компенсировать стоимость сгоревших авиабилетов.

В итоге процесс туристы выиграли. «В нашей практике такие решения встречались, – прокомментировал основатель юридического агентства “Персона Грата” Георгий Мохов. – Суды взыскивали ущерб в пользу туристов за потерянные туры, сокращение времени отдыха, стоимость новогоднего ужина и даже цену пропавших билетов на концерт». По словам юриста, решение суда во многом зависит от того, что предлагала авиакомпания, каким образом пыталась исправить ситуацию и была ли у нее такая возможность в принципе, например наличие мест на вылетающих рейсах.