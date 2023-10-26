Блогер раскрыл необычные способы определить россиян за границей

Российский тревел-блогер и путешественник Алексей Кутовой раскрыл необычные способы определить русских за границей. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации написал, что обычно отдыхающие в курортных странах соотечественники проводят много времени на пляже.

«Целый день пролежать на шезлонге под зонтиком у моря — одно из любимых занятий у большинства россиян, — пояснил он. — Даже во время длительного проживания (от полугода) на курортах южно-восточной Азии им не надоедает такое времяпрепровождение».

Также блогер отметил, что все уютные зарубежные кофейни заняты российскими «удаленщиками».

«Если проходишь мимо заведения и видишь внутри человека за ноутбуком, то будь уверен — место хорошее для работы, там отличный Wi-Fi, вкусный кофе, а посетитель с 80-процентной вероятностью — русский».

Более того, по словам путешественника, россияне любят заниматься на турниках.

«Если где-то есть турники и брусья, то будь уверен, что встретишь там русских парней, — добавил он. — Иностранцы обязательно идут тренироваться в зал, а русских можно встретить и там, и там. Вообще, такие снаряды, как турник и брусья, по большей части популярны на постсоветском пространстве».