Россиянам дали совет на случай подорожания тура перед покупкой

Если во время оформления туристической путевки стоимость отдыха выросла, клиент вправе требовать снизить цену до той, которая была указана на сайте. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Роскачестве.
Стоимость как тура, так и билета на рейс зависит от многих факторов. Среди них — сезон, спрос на определенную дату, время вылета и многое другое, отметил заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков.
«Операторы и авиаперевозчики называют это динамическим ценообразованием. Такие скачки в ценах на туры и билеты нужны, по их словам, чтобы на конкретные даты билеты сразу не заканчивались, а свободные места на рейс были у тех, кто не может ждать следующей даты. Например, авиаперевозчики говорят, что такое ценообразование даже помогает снижать средние цены билетов на самолет в течение года», — объяснил он.
Правила покупки путевок регулируются Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта. Согласно документу, турагентство как исполнитель обязано предоставить покупателям достоверную информацию о ценах. Подтверждать сделку должен договор между продавцом и покупателем.
Но в данном случае договор еще не был заключен, а только находился в процессе заключения, а стороны — потребитель и исполнитель — не пришли к соглашению касательно цены тура.
Игорь Поздняков
«Формально в возникшей спорной ситуации можно говорить о предоставлении недостоверной информации об общей цене туристского продукта. Но туроператор может сослаться на технический сбой, динамическое ценообразование, дополнительные сборы, стоимость которых возросла за время оформления. Поэтому привлечь туроператора или авиаперевозчика к ответственности проблематично», — считает Игорь Поздняков.
В Роскачестве отмечают, что, если тур подорожал, можно потребовать снизить стоимость до той, что указана на сайте.
«Добросовестные туроператоры могут пойти навстречу. Но туроператор или агент могут и просто отказать в продаже тура вообще. В любом случае, начинать отстаивать свои права нужно с предъявления претензии в письменном виде. При этом крайне желательно иметь данные, подтверждающие существование изначально согласованной цены, например, скриншоты, записи экрана, свидетельские показания», — заключил специалист.
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