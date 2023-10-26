Россиянам дали совет на случай подорожания тура перед покупкой

«Операторы и авиаперевозчики называют это динамическим ценообразованием. Такие скачки в ценах на туры и билеты нужны, по их словам, чтобы на конкретные даты билеты сразу не заканчивались, а свободные места на рейс были у тех, кто не может ждать следующей даты. Например, авиаперевозчики говорят, что такое ценообразование даже помогает снижать средние цены билетов на самолет в течение года», — объяснил он.