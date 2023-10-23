Юрист объяснил, что положено пассажиру при задержке рейса

Юрист Шалоносов объяснил, что положено пассажиру при задержке рейса
Юрист по туризму Эдуард Шалоносов в беседе с RT рассказал, что положено пассажирам при задержке рейса.
По словам специалиста, первое, что необходимо понимать, — срок или период задержки рейса.
«От двух часов пассажиру положены прохладительные напитки, бесплатный телефонный звонок либо электронное сообщение. Если задержка идёт свыше шести часов ночью или восьми часов днём, предоставляется горячее питание, нахождение в отеле или гостинице бесплатно, трансфер в отель или из отеля также бесплатный. Комната матери и ребёнка детям до семи лет вне зависимости от срока задержки», — рассказал Шалоносов.
Он подчеркнул, что комната матери и ребёнка предоставляется не только родителям с детьми, но и пассажирам с детьми, которые следуют из точки отправления в пункт прибытия.
Относительно компенсации материального характера юрист рассказал о федеральном авиационном правиле №82, при котором пассажиру «положено 25 рублей в час, не более 100 рублей в час при задержке рейса».
«Если пассажир следовал стыковочным рейсом (например, он летел из Москвы в Иркутск, из Иркутска он должен был вылететь во Владивосток, из Владивостока дальше —Монголия, Китай, Южная Корея и так далее) и если у него произойдёт задержка вылета, то авиакомпания обязана возместить все последующие убытки: перелёт, гостиницу (во Владивостоке или в Иркутске), проживание, которое сгорело и не воспользовался турист на территории другой страны», — заключил он.
Ранее в СМИ сообщили, что в аэропортах Москвы более 20 рейсов задержали или отменили.