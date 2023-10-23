Юрист объяснил, что положено пассажиру при задержке рейса

«Если пассажир следовал стыковочным рейсом (например, он летел из Москвы в Иркутск, из Иркутска он должен был вылететь во Владивосток, из Владивостока дальше —Монголия, Китай, Южная Корея и так далее) и если у него произойдёт задержка вылета, то авиакомпания обязана возместить все последующие убытки: перелёт, гостиницу (во Владивостоке или в Иркутске), проживание, которое сгорело и не воспользовался турист на территории другой страны», — заключил он.