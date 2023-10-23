Турэксперт рассказал, как сэкономить на новогоднем отдыхе

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, как сэкономить на поездках во время новогодних праздников.

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Эксперт пояснил, что цены на авиа- и железнодорожные билеты и размещение в новогодний сезон растут, так что лучше заняться покупками и арендой жилья как можно раньше. Так можно найти бюджетные варианты, и выбор будет больше.

— Раньше забронируешь — выберешь не только цену, но и наиболее востребованный объект размещения, — пояснил он в комментарии «360».

Самый бюджетный вариант — размещение в пансионате. По словам Барзыкина, номер будет стоить от полутора тысяч рублей, вместе с завтраком — около 2200. В целом на Новый год цена на 10–15 процентов выше, чем в обыкновенный период.

Барзыкин добавил, что примерно 50 процентов россиян отдыхают с детьми. Во многих пансионатах готовят инфраструктуру для семейного отдыха. Например, некоторые билеты на детей до шести лет можно приобрести бесплатно, а на ребенка до 12 лет — за половину стоимости.

Ранее эксперты рассказали, что туристы продолжают покупать туры в Египет, несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечают специалисты, курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх очень далеки от Израиля и сектора Газа, отдыхать там безопасно, передает Царьград.