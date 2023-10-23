Что происходит, когда самолет уходит на второй круг

Уход на второй круг может произойти на конечном этапе захода на посадку или даже после того, как колеса коснутся взлетно-посадочной полосы.

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Уход на второй круг может быть запрошен либо диспетчерской вышкой, либо самими пилотами. Существует несколько причин для ухода на второй круг, но, как правило, он ориентирован на безопасность. Хотя это является мерой предосторожности, но используют этот прием не только во время ЧС.

Другой самолет может все еще находиться на взлетно-посадочной полосе или может остаться какой-то мусор. В таких случаях крайне важно выполнить уход на второй круг, чтобы гарантировать, что лайнеры не столкнутся друг с другом и не получат повреждений от удара.

Со стороны пилота уход на второй круг обычно запрашивается из-за непогоды или технических проблем на борту. Недавно, рейс Эмирейтс EK412 боролся с сильным ветром по прибытии в международный аэропорт Крайстчерча. Это заставило самолет прервать посадку в Гарден-Сити и около двух часов кружить над Кентербери, прежде чем попытаться приземлиться в противоположном направлении.

В других сценариях это может означать, что самолету было разрешено приземлиться, но другой пилот перепутал провода и вылетел на взлетно-посадочную полосу. Такие инциденты являются обычным явлением, например, рейс Alaska Airlines ушел на второй круг, когда они заметили самолет Southwest Airlines, готовящийся к вылету на выделенной им ВПП.