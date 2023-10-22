Девушка выкупила все 48 пачек арахиса в самолёте, чтобы обезопасить себя

У 27-летней Лии Уильям серьёзная непереносимость орехов. В самолёте , если кто-то рядом откроет пачку арахиса, с ней может случиться анафилактический шок. Поэтому, чтобы не рисковать, на рейсе из Дюссельдорфа в Лондон она выкупила все упаковки орехов. Таким кардинальным способом девушка обезопасила себя от возможной трагедии на борту.

В тот день Лия сначала летела в Дюссельдорфа из Лондона. На этом борту стюардессы были рады помочь девушке. После того, как она сообщила им про аллергию, они решили не подавать арахис во время полёта и предупредили остальных пассажиров. Но когда Лия возвращалась обратно в Лондон, сотрудники, работающие на рейсе, сказали ей, что они не могут не продавать арахис. Такова политика их авиакомпании. Тогда Лия решила выкупить все 48 пачек с орехами. Ей пришлось заплатить 168 евро.