Опасный рейс: как частые и длинные авиаперелеты угрожают здоровью

Бывший президент Ассоциации аэрокосмической медицины Фананси Ансалоне рассказал, какое влияние на человеческое здоровье оказывают частые и длинные авиаперелеты. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

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Длительное путешествие в самолете – это крайне утомительно. Приходится несколько часов сидеть на одном месте, спать в неудобной позе, да и соседи по креслу не всегда оказываются приятными людьми. Самым долгим перелетом считается беспосадочный рейс из Сингапура в Нью-Йорк: он длится больше 18,5 часов, и за это время лайнер преодолевает расстояние в 15 350 километров. Можно только представить, какой дискомфорт испытывают пассажиры.

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Однако пребывание на борту самолета оказывает влияние не только на эмоциональное, но и на физическое здоровье. Бывший президент Ассоциации аэрокосмической медицины Фананси Ансалоне рассказал, как именно это происходит и что нужно делать, чтобы избежать негативного влияния перелета на организм. Часами неподвижно сидеть в тесном кресле не просто неприятно – это может привести к тромбозу глубоких вен в ногах из-за плохого кровотока.

Чем дольше вы не двигаетесь, тем выше ваш риск. В худшем случае существует вероятность, что тромб оторвется – к счастью, это случается крайне редко. А главное, можно снизить риск такого развития событий, просто вставая и проходя между рядами. Если прогулка по каким-то причинам невозможна, неплохо поможет разминка ног: достаточно пару минут поднимать пальцы на ступнях, опираясь при этом на пятки, – это поможет улучшить кровообращение.

Воздух в салоне проходит через систему кондиционирования, а значит, теряет влагу и становится очень сухим. Поэтому Ансалоне не рекомендует пить на борту алкогольные напитки и кофе. Они оказывают мочегонный эффект, от чего организм теряет еще больше влаги. Лучше всего подойдет простая вода без газа, причем начать пить ее рекомендуется накануне перелета.

Есть и еще один аспект, о котором мало задумываются: воздух из кондиционера пересушивает слизистые оболочки рта и носа, которые предохраняют организм от попадания микробов. Если пить воду весь полет, это снизит риск подхватить простуду от соседа по креслу. Также эксперт рекомендовал по возможности почаще вытирать руки дезинфицирующими салфетками – это тоже работает.

Рассуждая об опасностях перелетов, меньше всего мы задумываемся о космической радиации. А ведь на самом деле каждый раз, когда лайнер поднимается над землей, он подвергается ее хоть и незначительному, но все же воздействию. Чем дольше пассажир проводит в самолете, тем большее облучение получает. Но испытывать серьезное беспокойство по этому поводу не стоит: уровень радиации, которому подвергается львиная доля путешественников, вполне укладывается в допустимую медиками дозу.