Россияне начали активно покупать зимние туры

«Всё говорит о том, что на Новый год аншлаг. Высокий сезон начинается во второй половине декабря, поэтому тем, кто хочет дешевле отдохнуть, нужно планировать отпуск и поездку чуть раньше, либо чуть позже», — сказал он в беседе с телеканалом «360».