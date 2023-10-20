Как не быть ограбленным на каникулах в Мексике

Россиянам во время путешествия в Мексику необходимо придерживаться ряда правил, находиться в туристической зоне и не демонстрировать состоятельность на публике, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, хотя эта страна и не является самой опасной в мире, некоторые ограничения позволят избежать неприятностей.

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Всегда находитесь по возможности в туристической зоне. Это гарант безопасности. Крайне редко здесь происходят столкновения разных преступных группировок. Если выходите в город, куда-то на рынок, старайтесь как можно меньше показывать, что у вас есть дорогие предметы — телефоны, планшеты, ноутбуки, — пояснила эксперт.

Ансталь также предостерегла туристов от демонстрации своего достатка на публике, чтобы их не заприметил карманник. По ее словам, от больших объемов наличных денег в городе также лучше воздержаться.

Возьмите минимум, лучше сходить за ними несколько раз, если что-то понравилось, нежели если вы где-то засветите их и останетесь. Это, конечно, не повсеместная практика, но бывает, — сказала блогер.

При планировании экскурсионной программы необходимо помнить о мошенниках, добавила Ансталь. Тревел-блогер порекомендовала обращаться за помощью либо к оператору, либо к проверенным компаниям по рекомендациям друзей.

Помните, что мы не выходим одни за территорию туристической зоны вечером и ночью. Мы всегда с кем-то, если возможно. Днем можно гулять одному, но вечером, ночью лучше никуда не выходить, — предостерегла она.