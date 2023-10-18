Как сэкономить на отдыхе в новогодние праздники

Планировать отдых на новогодние праздники необходимо заранее. Стоимость туров на популярные направления выросла в несколько раз и ближе к новогодним праздникам поднимется еще. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

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По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Летом можно было забронировать отели и билеты гораздо дешевле. Если вы еще не успели купить путевки, то лучше делать это сейчас, добавил эксперт.

Мкртчян посоветовал россиянам выбирать даты заезда до или после новогодних праздников. Это позволит сэкономить на путевке, а во-вторых, получится избежать большого скопления людей.

"Люди сами должны делать выбор: либо ехать в новогодние даты и платить дорого, либо ехать 10 или 12 января. Да, вы не попадаете на выходные, зато вы не будете стоять в очередях и сэкономите", — пояснил он в комментарии «Радио 1».