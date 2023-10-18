В России могут исчезнуть горящие путевки

Туроператорам, которые продают горящие туры, предложили дать право оформлять электронные путевки дольше. Такой законопроект планирует внести 18 октября группа депутатов Госдумы, среди которых зампред Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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Если этого не сделать, то одно из двух: либо туроператоры могут не успеть занести данные в электронную систему вовремя и их исключат из реестра и закроют, либо такой продукт, как горящая путевка, исчезнет в принципе, опасаются авторы инициативы.

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Счет на часы

По закону когда туроператор продает тур, ему нужно оформить электронную путевку, указав в ней полную стоимость, подробные условия договора, данные обо всех посредниках и самих путешественниках. Все это должно быть доступно надзорным органам и туристам. Как рассказали «Парламентской газете» в Минэкономравития, такой онлайн-мониторинг нужен, чтобы оперативно проверять информацию о законности продажи тура и контролировать деятельность участников туррынка.

«С помощью системы туристы смогут самостоятельно проверять легитимность приобретенного туристского продукта», — сказано в письме ведомства.

Но получилось так, что туроператоры оказались в положении, когда они просто не могут не нарушить правила, сказала Наталья Костенко. По закону они должны передавать сведения о проданных за месяц турах в информационную систему электронных путевок не позднее 15-го числа следующего месяца, а если какие-то туры проданы меньше чем за 30 дней до начала путешествия, то за 24 часа до поездки. Но возникает коллизия: если это горящий тур, который оформлен за сутки до вылета, информацию о нем невозможно внести вовремя. Еще сложнее, если договор заключен через турагента — посредник может передавать сведения туроператору в течение пяти дней.

Если же турператор просрочит внесение данных три раза в течение трех месяцев, его могут исключить из Единого федерального реестра турагентов и туроператоров — такие правила вступят в силу 15 ноября 2024 года. А это значит, что он потеряет право продавать путевки.

Чтобы не допустить повального закрытия туроператоров, депутаты предложили внести поправки в закон об основах туристской деятельности. По ним, если горящий тур продаст сам туроператор, он должен внести сведения о заключенном с путешественником договоре в единую информационную систему до фактического начала оказания услуг. А если путевку продаст турагент, он должен будет уведомить об этом туроператора до того, как человек отправится в путешествие, а тот — внести сведения не позднее 72 часов после этого.

Это предложение назревшее и актуальное, считает вице-президент Ассоциации туроператоров Александр Сирченко.

«Это позволит туроператорам выполнить требования в разумные сроки», — сказал он «Парламентской газете».

Решили подождать

Но это не единственная проблема с системой электронных путевок — по сути, механизм толком не работает, так как туроператоры не могут вносить в систему изменения, сказала Наталья Костенко. Она отметила, что именно поэтому Правительство решило перенести введение ответственности для туроператоров за несвоевременное или неполное внесение сведений на 15 ноября 2024 года — изначально ее собирались ввести 1 сентября.

Как пояснил Александр Сирченко, сначала система работала в тестовом режиме. Крупные туроператоры ее протестировали, нашли недочеты и их уже устранили.

«Но в «продуктовом режиме» туроператоры работать не могут, их не допускают, так как система пока окончательно не принята», — сказал эксперт.