Как путешествовать с питомцем на поезде

У тех, кто собирается взять с собой в дорогу переноску для животного возникает немало вопросов. Нужно ли приобретать еще один билет, становятся ли пассажирами голуби и ежи, и надо ли выкупать все купе. На все эти вопросы ответили в Федеральной пассажирской компании.

© Unsplash

В поездах существует несколько вариантов перевозки домашних животных. Так, своего любимца можно оправить на поезде без сопровождения, в специальном багажном купе. Однако хозяин обязан позаботиться, чтобы клетка или контейнер для транспортировки плотно закрывались, а в них у питомца был доступ к поилке и кормушке. Оформить перевозку животного без сопровождения можно в специализированных кассах на железнодорожных вокзалах.

Питомца также можно взять в поездку с собой, предварительно убедившись, что такая услуга доступна в выбранном вагоне поезда — на сайте они помечаются специальной пиктограммой в виде лапы.

В поездах дальнего следования перевозка мелких домашних животных ,собак, кошек и птиц допускается сверх ручной клади. На одном месте можно разместить не более двух питомцев по одному билету.

В зависимости от класса обслуживания вагона, нужно отдельно оплатить перевозку домашнего питомца или выкупить все купе. В этом случае отдельная плата за перевозку мелких домашних животных, собак, кошек и птиц не взимается.

Чтобы отправиться в дорогу с крупной собакой, нужно будет также выкупить все купе, предусмотреть для питомца намордник и ошейник.