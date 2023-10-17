Россиян предупредили о новом виде воровства в самолетах

Россиян предупредили о новом виде воровства в экономклассе пассажирских самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале портала TourDom.

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Представитель билетного агентства рассказал изданию, что у его клиентов, летевших ночным стыковочным рейсом Москва — Ереван — Афины, украли 9000 евро (свыше 900 тысяч рублей) из ручной клади. Как они позже поняли, это произошло прямо в воздушном судне, хотя изначально россияне были уверены, что их обокрали в аэропорту Армении.

На обратном пути из Европы пострадавшая туристка уже не спала в самолете, и смогла увидеть, как орудуют эти воры. «Как только всех покормили и люди уснули, один из пассажиров 17-го ряда пошел к шестому, взял рюкзак с багажной полки и пронес его к себе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина покопался в нем и вернул на прежнее место. Через какое-то время то же самое вор проделал с другой сумкой. Женщина сообщила об этом ее владельцу. По его словам, было понятно, что сумку потрошили, однако ничего из вещей не пропало. Поэтому сообщать об инциденте бортпроводникам путешественники не стали.