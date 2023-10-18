Как не потеряться в лесу, и что делать, если вы все-таки потерялись

Южноуральцам, которые любят собирать грибы или просто гулять по лесу, напомнили, как правильно готовиться к таким походам, чтобы не заблудиться.

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Генеральный директор сети магазинов для спорта и охоты «Сварог» Семен Кирюхин рассказал, что в первую очередь стоит взять компас и карту.

Если вместо бумажной карты вы пользуетесь приложениями, убедитесь, что без интернета они тоже работают.

Важно взять фонарик с батарейками, можно прихватить и налобный фонарик, особенно, если в планах пробыть на лесу до вечера.

— Очень удобно использовать в темное время суток в лесу тепловизионный бинокль или очки ночного видения. Подобные приборы могут спасти Вам жизнь, они позволяют увидеть ночью в сплошной темноте опасных животных, — сказал телеканалу «Саратов 24» Семен Кирюхин.

Кроме питьевой воды надо взять с собой калорийную пищу, которая поможет утолить голод.

Также не стоит забывать про аптечку: набор для выживания и оказания первой помощи должен включать в себя повязки, антисептик, средства для обработки раны. Сюда же можно положить защитные средства от насекомых.

Обязательно нужно взять спички или зажигалку и нож — на всякий случай, вдруг придётся защищаться от негостеприимных обитателей леса.

Одеваться нужно удобно, многослойно, закрыто и ярко.

С собой можно взять свисток, чтобы давать сигнал о своём местоположении.

Если вы все же заблудились, а компас и карта не помогают понять, где вы и как выйти на безопасную дорогу, не стоит идти наугад. Так можно еще сильнее заблудиться, особенно в темноте, а спасателям будет сложнее искать. Лучше оставаться на месте, используя свой дорожный набор.