Как не потеряться в лесу, и что делать, если вы все-таки потерялись
Южноуральцам, которые любят собирать грибы или просто гулять по лесу, напомнили, как правильно готовиться к таким походам, чтобы не заблудиться.
Генеральный директор сети магазинов для спорта и охоты «Сварог» Семен Кирюхин рассказал, что в первую очередь стоит взять компас и карту.
Если вместо бумажной карты вы пользуетесь приложениями, убедитесь, что без интернета они тоже работают.
Важно взять фонарик с батарейками, можно прихватить и налобный фонарик, особенно, если в планах пробыть на лесу до вечера.
— Очень удобно использовать в темное время суток в лесу тепловизионный бинокль или очки ночного видения. Подобные приборы могут спасти Вам жизнь, они позволяют увидеть ночью в сплошной темноте опасных животных, — сказал телеканалу «Саратов 24» Семен Кирюхин.
Кроме питьевой воды надо взять с собой калорийную пищу, которая поможет утолить голод.
Также не стоит забывать про аптечку: набор для выживания и оказания первой помощи должен включать в себя повязки, антисептик, средства для обработки раны. Сюда же можно положить защитные средства от насекомых.
Обязательно нужно взять спички или зажигалку и нож — на всякий случай, вдруг придётся защищаться от негостеприимных обитателей леса.
Одеваться нужно удобно, многослойно, закрыто и ярко.
С собой можно взять свисток, чтобы давать сигнал о своём местоположении.
Если вы все же заблудились, а компас и карта не помогают понять, где вы и как выйти на безопасную дорогу, не стоит идти наугад. Так можно еще сильнее заблудиться, особенно в темноте, а спасателям будет сложнее искать. Лучше оставаться на месте, используя свой дорожный набор.
Важно сохранять спокойствие и ориентироваться на свои силы. Перед походом в лес обязательно предупреждайте близких, куда вы идете и когда планируете вернуться.