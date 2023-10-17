Какие вещи и лекарства обязательно нужно взять с собой в дорогу

Путешествовать любят все без исключения. Вряд ли можно встретить человека, который на предложение отправиться в увлекательную поездку, ответил бы отказом.

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Ну вот, билеты куплены, чек-лист обязательных достопримечательностей к посещению составлен, отпуск согласован, осталось одно – готовиться в дорогу.

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Как собрать все необходимое для отдыха и не перегрузить при этом свой багаж?

«ФедералПресс» составил список вещей, без которых в путешествии не обойтись.

Не забыть главное

Поездка на отдых, даже если речь идет о двух днях, чаще всего сопровождается стрессом: зарядить гаджеты, собрать вещи и средства гигиены, а также не забыть документы.

Конечно, список предметов может меняться в зависимости от следующих пунктов:

Длительность путешествия;

Цель поездки;

Количество и возраст отдыхающих: особенно важно, если с вами ребенок.

Банальный совет: за несколько дней до поездки, составьте список вещей, которые собираетесь взять с собой в дорогу. Кидать все разом в чемодан нельзя – есть риск набрать кучу ненужных вещей и столкнуться с нехваткой места.

Документы и деньги

Без документов не состоится ни одна поездка. Следует заблаговременно сложить все документы в одно место, чтобы ничего не забыть. Удобнее для этого использовать специальное портмоне для путешествий, а если планируется поход в горы или на воде, то его необходимо продублировать непромокаемым чехлом.

Паспорт и его копии, на всякий случай;

Паспорт или свидетельство о рождении ребенка. Если предполагается выезд за границу без сопровождения родителей, то к этому списку следует добавить разрешение на выезд из страны;

Наличные деньги. Банковские карты российской системы МИР в большинстве зарубежных стран не работают, поэтому стоит заранее запастись наличными;

Билеты на самолет или поезд;

Брони отелей (их могут попросить при въезде в другую страну);

Водительское удостоверение;

Страховой полис. Не стоит халатно относиться к страховке, особенно если речь идет о заграничной поездке. В путешествии может произойти, что угодно и надеяться на авось не следует.

Совет бывалых: специалист туристического агентства Омска в разговоре с «ФедералПресс» посоветовал брать с собой в поездку наличные деньги в разной валюте, поскольку в некоторых странах выгоднее менять евро или доллары.

Важно также иметь при себе мелкие купюры, чтобы избежать мошенничества и не оказаться в ситуации, что вам не могут дать сдачу. Банковскую карту же в идеале иметь не со всеми накоплениями, а взять в поездку другую карту и переводить туда только необходимую сумму, чтобы в случае утери или кражи карты не остаться ни с чем.

Аптечка

Вне зависимости от места, куда человек отправляется, особенно если речь идет про зарубеж или о поездке в горы, необходимо собрать аптечку. Порой даже самые банальные медикаменты могут отсутствовать в аптеке или продаваться исключительно по рецепту врача.

Что должно быть с собой:

индивидуальные лекарства;

жаропонижающие и противовоспалительные средства;

средства от диареи и отравления;

обезболивающее;

антисептик;

пластырь и бинт;

спрей для носа и леденцы для горла;

средство от аллергии;

средство от солнечных ожогов.

Важно помнить, что если сам путешественник или кто-то из его близких, который тоже отправляется в поездку, принимает сильнодействующие медицинские препараты или то, что отпускается только по рецепту врача, то для подстраховки следует взять рецепт с собой. Иногда на границах или в аэропорту вас могут попросить его предъявить.

Одежда

Большую часть места в чемодане любого человека, который отправляется в путешествие, занимает одежда.

Итак, что следует положить в чемодан:

нижнее белье;

головные уборы;

тапки для дома или гостиницы, хотя в некоторых отелях домашние сланцы предоставляют гостям;

одежду для плаванья, сауны, бассейна;

теплый костюм, если погода неустойчивая.

Даже если большую часть времени планируется проводить на пляже или у бассейна, все же необходимо захватить с собой и ту одежду, в которой можно выйти в город, зайти в кафе или поехать на экскурсию и так далее. Кроме того, в некоторых отелях предполагается дресс-код. Это также стоит учитывать, при сборе вещей: элегантное легкое вечернее платье и рубашка с брюками.

Важно учитывать, что обувь должна быть удобная. На случай пляжного отдыха, можно положить в рюкзак специальные тапочки для купания. В поход нужно брать только проверенную временем обувь, которая точно не натрет ноги в неподходящий момент. Для неспешных прогулок, отлично подойдут спортивные сандалии. Дополнительно к обуви необходимы носки из расчета одна пара на один-два дня.

Средства гигиены

Брать или не брать в стандартное путешествие косметичку – вопрос спорный. На сегодняшний день отели предлагают своим клиентам базовый набор из гелей для душа, шампуня с кондиционером и зубной щетки с пастой. Правда если турист отправляется в поход, то такого сервиса ждать неоткуда. Поэтому лучше заранее запастись привычными средствами в дорожных мини-версиях, которые предлагают большинство магазинов. Подобные бутылочки удобны еще и тем, что их можно брать в ручную кладь.

Гаджеты

В современном мире без электронных устройств никуда. Однако мало кто помнит о таких деталях как адаптер или переходник.

Советуем обратить внимание и на это:

Камера и карты памяти: чтобы запечатлеть самые яркие приключения. Важно помнить, что некоторые авиакомпании не разрешают брать штативы в ручную кладь.

Адаптер: на случай нестандартных розеток в отеле. Удлинитель: на случай когда гаджетов слишком много. К тому же в отелях зачастую недоступно несколько розеток, а зарядить нужно сразу и смартфон, и наушники, и аккумуляторы, или ноутбук.

Электронная книга: отличная альтернатива бумажным и будет чем заняться в дороге — чтобы было, чем заняться в дороге. На крайний случай можно взять планшет.

Зарядки: причем для всех гаджетов без исключения. Следует проверить, взяли ли вы зарядку не только для телефона, но и для камеры, электронной книги, беспроводных наушников, пауэрбэнка.

Фен: на случай, если его не окажется в номере. Следует присмотреться к дорожным форматам, поскольку они более компактные и прослужат не одну поездку.

Полезные советы

Отправляясь в отпуск, вне зависимости от места пребывания, не следует утрамбовывать чемодан настолько плотно, чтобы не осталось ни одного свободного сантиметра. Ведь после отдыха турист нередко возвращается с еще большим количеством вещей, чем брал с собой в поездку: как минимум багаж пополнится сувенирами для друзей и близких.