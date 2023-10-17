5 признаков, по которым русских туристов вычисляют за рубежом

Раньше россиян за границей распознавали по хмурым взглядам и чрезмерной любви к горячительным напиткам, но теперь этим никого не удивить.

© Unsplash

Сегодня иностранцы подмечают и другие любопытные признаки.

Видео дня

Рассказываем, что свойственно только «руссо туристо».

Фото всегда и везде

«Фотографироваться любят почти все туристы, но россияне делают это постоянно, что не могут не подмечать иностранцы. Например, в ресторанах: для многих наших соотечественников поход в кафе является чем-то праздничным. Иногда туристы из России принципиально не едят свое блюдо и ждут, пока еду принесут остальным, чтобы сфотографировать весь стол сразу», – пишет Marie Claire.

Для иностранцев, особенно европейцев и азиатов, такое поведение в ресторане или кафе неприемлемо. Они не отвлекаются на гаджеты даже при интересной подаче блюд, просто наслаждаются процессом.

Отсутствие манер

По мнению иностранцев, русские совершенно не умеют вести себя в общественных местах: позволяют шуметь детям, что мешает окружающим, никогда не благодарят обслуживающий персонал. Если дело касается шведского стола, то туристы из России всегда пытаются унести с него как можно больше еды.

Любовь к чаепитиям

Русские настолько любят чаевничать, что берут с собой чайные пакетики или заварку в любую поездку. Эту особенность подметили владельцы посуточных квартир. Пока европейцы уверены, что в России всегда пьют только водку, русские отдают предпочтение травяному или листовому согревающему напитку несколько раз в день.

Самолечение вместо похода к врачу

Иностранцы бегут в больницу при любой даже самой маленькой болячке. Они не знают, как самостоятельно справиться с ОРВИ, а в аптеках не продают почти ничего без рецепта. Именно поэтому русских туристов легко вычислить – у них всегда с собой огромные личные аптечки и отсутствие желания лишний раз посетить специалиста.

Парадные наряды