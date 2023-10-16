Что делать, если опоздал на самолет или потерял паспорт

Российский авиаперевозчик S7 отметил, что, если пассажир опаздывает на самолет, необходимо зарегистрироваться на рейс онлайн и получить посадочный талон. Распечатать посадочный талон, если нет багажа, можно в репринтерах авиакомпаний в крупных воздушных гаванях.

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Если времени на регистрацию багажа не остается, чемодан можно сдать в камеру хранения или оставить провожающим. Пассажир с посадочным талоном может успеть пройти контроль безопасности даже если регистрация уже закончилась.

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Эксперты посоветовали изучить схему аэропорта по дороге, чтобы не запутаться, и не стесняться попросить помощи.

Если точно не успеете на рейс, то стоит проинформировать об этом авиакомпанию. Иногда одна минута можно играть роль для возврата билета или определять, «сгорит» ли обратный перелет.

S7 призывает закладывать больше времени на поездку в аэропорт, не искать приключений с короткими стыковками, а также сохранять бдительность в терминале.

Перед путешествием эксперты рекомендуют сделать фото паспортов, виз, страховых полисов и других документов и загрузить их в облако, чтобы иметь к ним доступ даже в случае утраты смартфона. Телефоны консульства, друзей и родных, а также банка и страховой компании лучше всего записать на бумаге. На прогулки не стоит брать с собой наличных денег больше, чем необходимо.

В случае кражи следует обратиться в полицию и максимально подробно описать все детали случившегося.

Если путешественник потерял паспорт, следует обратиться в полицию. Там помогут составить заявление, которое нужно отксерокопировать или сфотографировать – это нужно для российского консульства. Затем обратиться в консульство, где выдадут временное свидетельство о праве возвращения на родину сроком действия на 15 дней. После возвращения на родину нужно будет оформлять новый паспорт.

В случае, если вы забыли вещи в самолете, необходимо обратиться в службу lost&found в аэропорту. Если там не помогли, то связаться с представительством авиаперевозчика.