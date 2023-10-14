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Бывший агент ЦРУ рассказала о самом безопасном этаже отелей

Бывший агент ЦРУ Трейси Уолтер назвала самым безопасным этажом отеля третий. Об этом пишет британское издание The Mirror.

Бывший агент ЦРУ рассказала о самом безопасном этаже отелей
© Газета.Ru

"В отелях она всегда выбирает номер либо на третьем, либо на шестом этаже; достаточно низко для эвакуации в экстренных случаях, но достаточно далеко от любых злоумышленников, которые могут проникнуть на первый этаж", - говорится в статье британского издания.

Сообщается, что женщина также всегда пользуется замком безопасности в гостиничных номерах и путешествует с упором для дверей.

Еще одним способом обеспечения своей безопасности в путешествии Трейси называет исследование страны или города назначения на предмет возможных угроз.