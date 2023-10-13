Блогер поделилась советом, как не привезти клопов из путешествия
Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и посоветовала собравшимся туда туристам оставлять багаж на карантине после возвращения домой. Способами не привезти насекомых с собой она поделилась в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.
Путешественница Алексис Нидо-Руссо (Alexis Nido-Russo) из Чикаго объяснила, что для карантина подойдет гараж или любое место, кроме дома. Затем можно постирать вещи при максимально высокой температуре. Заморозка в морозильной камере на неделю так же поможет избавиться от клопов.
При этом лучше будет заранее удостовериться, что в выбранном для тура парижском отеле нет насекомых. Сразу после заселения в гостиницу, отмечает Алексис, следует предпринять ряд мер для выявления клопов. Необходимо тщательно проверить кровать, снять простынь и осмотреть каркас. Если там найдутся яйца клопов или темные полоски, стоит немедленно сообщить администрации и поменять номер.
Кроме того, отмечает блогерша, не надо класть чемодан на кровать. Лучше всего оставить его на багажной полке и держать закрытым в течение всего отдыха.