Блогер поделилась советом, как не привезти клопов из путешествия

Блогерша побывала в кишащем клопами Париже и посоветовала собравшимся туда туристам оставлять багаж на карантине после возвращения домой. Способами не привезти насекомых с собой она поделилась в TikTok, на что обратило внимание Daily Mail.

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Путешественница Алексис Нидо-Руссо (Alexis Nido-Russo) из Чикаго объяснила, что для карантина подойдет гараж или любое место, кроме дома. Затем можно постирать вещи при максимально высокой температуре. Заморозка в морозильной камере на неделю так же поможет избавиться от клопов.

При этом лучше будет заранее удостовериться, что в выбранном для тура парижском отеле нет насекомых. Сразу после заселения в гостиницу, отмечает Алексис, следует предпринять ряд мер для выявления клопов. Необходимо тщательно проверить кровать, снять простынь и осмотреть каркас. Если там найдутся яйца клопов или темные полоски, стоит немедленно сообщить администрации и поменять номер.