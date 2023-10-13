Зачем спускать воду в унитазах при заселении в отели в жарких странах

Это необходимо из соображений безопасности.

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Эксперты советуют туристам, которые планируют отдых в жарких странах, обязательно смывать воду в унитазе при заселении в номер. То же самое нужно проделать после возвращения в номер, если отсутствовали в нем длительное время.

Как сообщает Express, это необходимо в целях безопасности, поскольку в тропических странах в унитазе и под его сиденьем часто прячутся жуткие ползающие существа, особенно, пауки.

«Если вы не хотите рисковать и получить неприятный шок, не садитесь, не спустив воду», – предостерегают эксперты.

Также эксперты советуют проверять внутренности шкафов или ящиков, особенно, в отелях эконом-сегмента, где часто на уборку номера отводят мало времени и персонал не успевает все прибрать, пройдя только по поверхностям и сменив постель.