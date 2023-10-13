Раскрыты продвинутые техники упаковки багажа

Эксперты раскрыли российским туристам продвинутые техники упаковки багажа во время путешествий. Об этом говорится в материале «Яндекс Путешествий», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

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Специалисты советуют размещать массивные вещи на дне чемодана, чтобы обеспечить его устойчивость. Кроме того, нужно складывать одежду рулонами — это поможет сэкономить место и сохранить вещи глажеными. Отдельное внимание эксперты советуют уделить верхней одежде: куртки, пуховики и другие объемные предметы гардероба можно компактно свернуть и дополнительно стянуть резинками.

Также путешественникам рекомендуют пользоваться вакуумными пакетами, чтобы в чемодан поместилось больше одежды. «Однако, если решите воспользоваться этим советом, убедитесь, что у вас будет возможность повторно использовать вакуумные пакеты на обратном пути», — говорится в материале.

Кроме того, перед путешествием можно заранее продумать свой гардероб, чтобы не перегружать багаж лишним весом. «Составьте список и продумайте комплекты на каждый день пребывания. Это поможет исключить ситуации, когда вы берете лишние вещи, которые в итоге остаются неношеными и займут место в чемодане впустую», — отмечают в «Яндекс Путешествиях».