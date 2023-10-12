Авиакомпания разработала кофейную смесь, которая вкуснее в воздухе

Во время полета вкусовые рецепторы человека по-разному реагируют на разные продукты. Воздух становится сухим на высоте, а атмосферное давление значительно падает. Сочетание этих факторов может снизить чувствительность вкусовых рецепторов у пассажиров. В частности, чувствительность вкусовых рецепторов к соленой и сладкой пище может быть снижена почти на 30%.

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Авиакомпания Alaska Airlines решила бороться с безвкусной едой и напитками. Для этого она привлекла Stumptown Coffee, чтобы создать кофейную смесь, которая будет вкуснее в воздухе.

Кофе основан на той же смеси, что и их продаваемый органический кофе Holler Mountain. Однако смесь для Alaska Airlines включает ароматные ноты поджаренного зефира, подрумяненного масла и ириса. Смесь также имеет тонкие нотки цитрусовых и вишни для усиления вкусового профиля. Авиакомпания планирует подавать кофе черным, а также начнет предлагать сливочное или овсяное молоко с новой смесью.

Создание новой кофейной смеси включали тесты вкуса на различных высотах. Это было необходимо для того, чтобы кофе сохранял свой вкус на протяжении всего полета. Обжарщик кофе сварил более 200 кофейников фирменного напитка. Затем Stumptown Coffee протестировала более 20 переменных, чтобы наблюдать изменение вкуса.

Тестирование включало в себя многочисленные летные испытания и опросы клиентов, чтобы убедиться, что вкус кофе в воздухе похож на вкус на земле.