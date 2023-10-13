Как «толстякам» получить бесплатно соседнее кресло в самолете

Путешественница из Великобритании Кимми Гаррис поделилась в соцсетях лайфаком: как авиапассажирам, таким же, как и она, обладателям пышных форм, получить бесплатно соседнее кресло в самолете авиакомпании Southwest Airlines.
В видеоролике в TikTok она демонстрирует, как, проходя в зону посадки в аэропорту, обращается к представителю авиаперевозчика: «Я хотела бы воспользоваться вашим предложением для габаритных пассажиров». Тот без лишних вопросов и не требуя какой-либо доплаты выдает ей второй посадочный талон. Женщина проходит в салон самолета и занимает два соседних места.
«Считаю, что политику Southwest в отношении габаритных пассажиров следует сделать отраслевой нормой. Перелеты должны быть комфортны для всех, в том числе и для полных людей», – комментирует Кимми Гарис. Что касается неудобств для других, когда в лайнере мало свободных мест, автор ролика утверждает: «Рядом со мной и так предпочитают не садиться, никто не хочет занимать кресло рядом с толстым человеком».
В посте по этой теме в тг-канале «Крыша ТурДома» мы предложили аудитории поделиться мнениями: стоит ли и российским авиаперевозчикам внедрить подобный бесплатный сервис для габаритных пассажиров? Вот наиболее яркие комментарии противников: «Нет. Пусть платят за второе место. Или худеют», «Думаю, с такой массой тела, как у снявшей видеоролик дамы, надо, наоборот, доплачивать за перевес», «Хватило на продукты – хватит и на второй билет!» Сторонники преференций для полных пассажиров напоминают: «Лишний вес – не всегда следствие обжорства. Причиной могут быть гормональные проблемы. Возможно, человек и так на дорогостоящем лечении, а вы ему – доплачивай». Есть и такое предложение: «А может, стоит авиакомпаниям устанавливать в салонах самолетов кресла нормальных габаритов? Ведь далеко не у всех рост 165 см и вес 65 кг». Однако очевидно, что в этом случае вырастет стоимость билетов.