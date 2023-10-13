Как «толстякам» получить бесплатно соседнее кресло в самолете

Путешественница из Великобритании Кимми Гаррис поделилась в соцсетях лайфаком: как авиапассажирам, таким же, как и она, обладателям пышных форм, получить бесплатно соседнее кресло в самолете авиакомпании Southwest Airlines.

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В видеоролике в TikTok она демонстрирует, как, проходя в зону посадки в аэропорту, обращается к представителю авиаперевозчика: «Я хотела бы воспользоваться вашим предложением для габаритных пассажиров». Тот без лишних вопросов и не требуя какой-либо доплаты выдает ей второй посадочный талон. Женщина проходит в салон самолета и занимает два соседних места.

«Считаю, что политику Southwest в отношении габаритных пассажиров следует сделать отраслевой нормой. Перелеты должны быть комфортны для всех, в том числе и для полных людей», – комментирует Кимми Гарис. Что касается неудобств для других, когда в лайнере мало свободных мест, автор ролика утверждает: «Рядом со мной и так предпочитают не садиться, никто не хочет занимать кресло рядом с толстым человеком».