Вы заблудились в лесу: что делать, если вы потеряли дорогу

Ежегодно в России тысячи людей теряются в лесу. Большинство из них находят живыми.

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Но, к сожалению, нередки и случаи, когда человек не доживает до прихода спасателей или его не удается обнаружить вовсе.

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«ФедералПресс» собрал в инструкции советы сотрудников МЧС и поисковиков для тех, кто оказался в лесу и не смог вернуться домой самостоятельно.

Основные правила

Перед тем как уйти в лес, расскажите своим близким о том, куда именно вы идете.

Если планируете поездку на машине – обязательно убедитесь, что вам хватит бензина, чтобы доехать до места и вернуться обратно.

При выборе одежды для прогулки в лесу отдавайте предпочтение ярким цветам, так как в камуфляже вас могут не увидеть даже с небольшого расстояния. Рыжие, красные, желтые или белые куртки – лучший выбор, на них также стоит наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

Постарайтесь не отклоняться от привычного маршрута и не срезать путь по незнакомой местности, особенно если на пути есть болото.

Если вы пытаетесь привлечь внимание потерявшегося, например, криком или гудком автомобиля, оставайтесь на одном месте достаточно долго. Иногда найденные люди сообщают, что они двигались в направлении сигнала, но, выйдя наружу, обнаружили, что машина уже уехала, не прождав их даже пятнадцать минут. При этом быстро выйти из леса бывает достаточно сложно.

Не забывайте, что поход в лес – это серьезная физическая нагрузка, часто непривычная для городских жителей. Учитывайте, что вам может стать плохо. Если у вас есть хронические заболевания, они могут обостриться, поэтому возьмите с собой лекарства и воду, чтобы запить таблетки.

Что нужно взять с собой в лес:

лекарства, которые вы принимаете постоянно, а также дорожную аптечку, где есть бинт, пластырь, антисептик и репелленты от комаров и клещей;

запас еды, которая не портится, и вода в достаточном количестве – примерно литр на каждые 2–3 часа пребывания в лесу;

компас – лучше взять самый простой и надежный, так как приложение на телефоне быстро разрядит батарею;

свисток – полезный предмет, который поможет вам привлечь внимание. Его можно использовать вместо того, чтобы кричать, свист слышно на расстоянии 2–3 км;

фонарик;

туристический нож или мультитул;

спички или зажигалка в герметичном пакете для разжигания костра;

мини-грелка, которая поможет сохранить тепло в холодное время;

заряженный на 100% пауэрбанк для телефона;

GPS-трекер, который определяет ваши координаты и отправляет их по СМС. Особенно полезен для детей и пожилых людей, так как позволяет быстро и точно определить их местоположение и обеспечить своевременную помощь. Также отдельный гаджет позволит сохранить заряд телефона и найти вас быстрее, если рядом есть вышки связи.

Что делать, если вы уже заблудились

Не паникуйте, остановитесь и вспомните, откуда вы пришли. Прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин и лая собак.

Различные звуки могут помочь вам найти выход к людям: работающий трактор слышен на расстоянии 3–4 км, собачий лай – на 2–3 км, проезжающий поезд – до 10 км. Трубы на крышах видны на расстоянии 3 км, заводские трубы – на 6 км, колокольни и башни – на 15 км.

Если у вас нет ориентиров, лучше всего найти водоем и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно приведет вас к реке, а река – к людям.

При возможности сразу свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефонам 112 или 01 (звонок бесплатный).

Если вы уверены, что вас ищут, оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни. По дыму и звуку вас легко найдут.

Если вы готовитесь ночевать, сделайте постель из лапника и поддерживайте костер всю ночь, добавляя толстые ветки.

Если вы ищете дорогу самостоятельно, старайтесь не заблудиться вновь, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если вы сможете найти линию электропередач, железнодорожные пути, газопровод или реку: идя вдоль этих объектов, вы всегда найдете людей, хотя и не там, где ожидали.

Вы можете подавать звуковые сигналы, ударяя палкой по деревьям – звук будет разноситься по лесу на большое расстояние.

Если вам нужно двигаться, можете ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни и скалы покрыты мхом и лишайниками гуще с севера. Смола на хвойных деревьях выделяется с северной стороны менее обильно, чем с южной.

Не паникуйте, если заметите, что начинаете ходить по кругу. Это нормальное явление, называемое «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче другого, поэтому вы будете отклоняться в сторону. В горах петля будет короче, а на равнине – длиннее. Лучше всего сделать один круг и не пытаться делать второй или третий. Чтобы сохранить заданное направление, выбирайте заметные ориентиры каждые 100–150 метров. Это особенно важно, если вам приходится отклоняться от прямого пути из-за завала или густого кустарника.

Самые опасные преграды в тайге – это болота и трясины. Если вы провалились в болото, не паникуйте и не делайте резких движений. Осторожно, опираясь на шест, примите горизонтальное положение и попытайтесь дотянуться руками до камыша и травы, чтобы отползти от опасного места. Если вас несколько человек и приходится передвигаться по болоту – старайтесь держаться ближе друг к другу, чтобы в любой момент оказать помощь товарищу.

Если вам нужно устроить временную стоянку, выберите сухое место. Постройте укрытие из подручных материалов, разведите костер и ждите помощи. Лучше всего разместиться поблизости от ручья или реки, на открытом месте, чтобы всегда иметь доступ к воде. Кроме того, прохладный ветер, который обычно дует ночью, будет лучшей защитой от насекомых, чем дым от костра. Временным укрытием может служить навес, шалаш или землянка. В теплое время года можно ограничиться простым навесом.

Сделайте так, чтобы вас увидели. В первую очередь, найдите открытое место, желательно на холме, и постройте три высоких креста из еловых сучьев на ближайшей полянке. Если у вас есть спички, разведите три костра, прокопайте три глубокие борозды в земле, или сделайте три каменные кучки возле тропы, по которой обычно идут спасатели. Нужно создать такие ориентиры, которых нет в обычной природе и которые будут видны с вертолета. Например, вы можете повесить украшения из мусора на елку (бутылки, банки, пакеты от чипсов и т. д.).

Как развести костер

Перед тем как разводить огонь, необходимо предпринять меры для предотвращения лесных пожаров. Это особенно важно в период сухого и жаркого времени года. Место для костра следует выбирать вдали от хвойных деревьев, особенно сухих. Тщательно очистите пространство в радиусе метра-полутора от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфянистая, рекомендуется создать «подушку» из песка или земли, чтобы торф не загорелся.

В зимнее время глубокий снег следует тщательно утрамбовать, а затем построить платформу из нескольких стволов деревьев. В качестве топлива следует использовать высохшие деревья и ветки. Во влажную погоду сухой валежник можно найти под пнями упавших деревьев. Также пригодятся и некоторые неядовитые растения.

Для разведения огня используйте легковоспламеняющиеся материалы – небольшие сухие поленья, шишки, кору, хворостинки, высохшие еловые иглы и траву. Даже во время дождя смола шишек еловых деревьев или сухие пни быстро загорятся. Сухая кора березы также содержит смолистые вещества, которые хорошо горят. На верхушку костра следует положить тонкие щепочки, расщепленную сухую кору и высохший мох. Топливо следует добавлять постепенно. По мере увеличения пламени кладите более крупные ветви. Их следует кидать по одной, не слишком плотно, чтобы обеспечить хороший приток воздуха.

Важно правильно поддерживать огонь. Для этого можно использовать свежесрубленные бревна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел медленно. Помните, что легче поддерживать огонь, чем разжигать его заново. Маленький огонь проще развести и контролировать. Поэтому несколько небольших костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, будут давать больше тепла, чем один большой.

Перед уходом с места стоянки не забудьте тщательно потушить тлеющие угли, залив их водой или засыпав землей.

Где найти воду

Дождевая вода. Чтобы ее собрать, выкопайте ямку и выложите ее изнутри большими листьями, чтобы собранная вода не ушла в землю. Роса. Если идет дождь, обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая по стволу, будет впитываться, а затем капать в емкость внизу. Вода из природных источников. Перед тем как пить воду из реки или озера, ее необходимо вскипятить. Растения постоянно испаряют воду. Ее можно собрать с помощью обычного пакета из полиэтилена, надев на куст или ветку дерева и завязав у основания. Вода осядет на внутренней поверхности мешка в нижней части пакета. За час, в зависимости от величины растения, можно собрать до 50–80 мл воды.

Чего нельзя делать, если вы заблудились в лесу

Есть и пить что-то кроме того, что взяли с собой. Даже чистый с виду родник может быть полон бактерий и вирусов, вызывающих диарею, тошноту, судороги и другие симптомы. Постарайтесь растянуть свои запасы настолько, насколько это возможно.

Хаотично перемещаться по лесу. Двигайтесь только в том случае, если уверены, что найдете людей. В остальных случаях лучше оставаться на месте и ждать спасателей.

Залезать на деревья. Во-первых, вам вряд ли удастся забраться настолько высоко, чтобы увидеть что-то ценное в окрестностях, а во-вторых, вы рискуете получить травму.

Бороться со сном. Организму нужен отдых, даже в условиях стресса. Поэтому, если вы подготовили место для ночлега, воспользуйтесь им. Просто убедитесь, что спасатели смогут заметить вас, пока вы спите, например, повесьте на кусты кепку, носовой платок, лист бумаги или что-то еще, что привлечет внимание.

Как помочь тому, кто заблудился

Если член семьи или друг не вернулся в оговоренное время из леса, отсутствует уже более 2–3 часов, и вы не можете связаться с ним, рекомендуется обратиться в МЧС.