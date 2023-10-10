Туристы больше всего желают отдыха и релаксации в 2024 году

По последним данным, представленным в исследовании Hilton в партнерстве с Ipsos, путешественники планируют в 2024 году уделить основное внимание отдыху и релаксации. Эта тенденция основана на ответах 10 000 участников из девяти стран, сообщает Центральная Служба Новостей.

© Unsplash

Крис Нассетта, руководящий Hilton, выразил уверенность в том, что главной задачей компании является адаптация к изменяющимся потребностям гостей, особенно поколения Z, которое ценит качество отдыха.

Предпочтения в путешествиях также склоняются к кулинарным удовольствиям, исследованиям и приключениям. Большинство туристов (64%) готовы перераспределить свои финансы, инвестируя больше в путешествия.

Онлайн-бронирование приобретает все большую популярность: 80% опрошенных подтвердили его важность. При этом 76% предпочитают использовать мобильные приложения во время путешествий.