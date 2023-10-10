Туристы начали летать в Калининград для шопинга в секонд-хендах

Туристы из столицы приезжают в Калининград не только за янтарем, марципаном, но и за брендовыми вещами из магазинов секонд-хенда. Оказалось, что московским модникам есть чем поживиться в городе, куда продолжает просачиваться тонкими струйками одежда из Европы, пусть и поношенная.