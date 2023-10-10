Московские туристы начали летать в Калининград для шопинга в секонд-хендах
Туристы из столицы приезжают в Калининград не только за янтарем, марципаном, но и за брендовыми вещами из магазинов секонд-хенда. Оказалось, что московским модникам есть чем поживиться в городе, куда продолжает просачиваться тонкими струйками одежда из Европы, пусть и поношенная.
«По качеству одежды калининградский секонд-хенд совсем не был похож на московский. Никаких штанишек с пузырями на коленках или маек из дешевой синтетики. Здесь, например, некоторые модели рубашек-поло вообще оказались представлены двумя-тремя размерами. Как в фирменных магазинах», – пишет «Комсомольская правда».
Сообщается, что некоторые московские туристы умудряются отбивать 30 % поездки в Калининград за счет шопинга в калининградских секондах. Куда поступает не только поношенная одежда из европейских развалов, но и новые вещи из нераспроданных остатков коллекций.