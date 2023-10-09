Почему в самолете нельзя пользоваться телефоном

Во время перелёта многие авиакомпании запрещают пользоваться смартфоном. С чем связано такое ограничение?

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Электромагнитные помехи. Во время полёта смартфоны и другие гаджеты могут создать электромагнитные помехи, которые повлияют на работу электроники и системы навигации авиалайнера.

Безопасность. Наибольшей чувствительностью к воздействиям смартфонов системы самолёта отличаются именно во время взлёта и посадки.

Другие пассажиры. Разговоры по телефону могут мешать всем остальным на борту самолёта. Особенно важно это при возникновении чрезвычайной ситуации.