Почему в самолете нельзя пользоваться телефоном
Во время перелёта многие авиакомпании запрещают пользоваться смартфоном. С чем связано такое ограничение?
Электромагнитные помехи. Во время полёта смартфоны и другие гаджеты могут создать электромагнитные помехи, которые повлияют на работу электроники и системы навигации авиалайнера.
Безопасность. Наибольшей чувствительностью к воздействиям смартфонов системы самолёта отличаются именно во время взлёта и посадки.
Другие пассажиры. Разговоры по телефону могут мешать всем остальным на борту самолёта. Особенно важно это при возникновении чрезвычайной ситуации.
Регуляторные ограничения. Соблюдение правил, связанных с использованием мобильных телефонов во время перелётов, - это залог вашей стабильности и безопасности в самолёте.
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