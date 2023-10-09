Michelin будет подсказывать путешественникам отели
Команда путеводителя Michelin сообщила о вводе нового знака качества для отелей и гостиниц "Мишленовские ключи". Для этого специалисты из компании отсмотрели более 5 тыс. объектов для размещения путешественников в 120 странах мира.
Отбор происходил по пяти критериям:
- место назначения и вклад отеля в развитие региона,
- архитектура и дизайн интерьеров,
- качество обслуживания, комфорт и сервис,
- индивидуальность заведения и его характер,
- соотношение цены и качества.
Новый проект Michelin будет преследовать три цели:
направить путешественников в те отели, которые предлагают больше, чем просто комнату на ночь;
отель должен предварять и продлевать удовольствие от поездки;
дать возможность путешественникам самим бронировать и оставлять комментарии о своём визите в отель на независимой площадке.
"Мишленовские ключи" будут присуждаться раз в год по итогам одного или нескольких визитов анонимного представителя команды.
Сейчас Michelin работает над первой подборкой отелей, которую представит в первой половине 2024 года.