Michelin будет подсказывать путешественникам отели

Команда путеводителя Michelin сообщила о вводе нового знака качества для отелей и гостиниц "Мишленовские ключи". Для этого специалисты из компании отсмотрели более 5 тыс. объектов для размещения путешественников в 120 странах мира.

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Отбор происходил по пяти критериям:

место назначения и вклад отеля в развитие региона,

архитектура и дизайн интерьеров,

качество обслуживания, комфорт и сервис,

индивидуальность заведения и его характер,

соотношение цены и качества.

Новый проект Michelin будет преследовать три цели:

направить путешественников в те отели, которые предлагают больше, чем просто комнату на ночь;

отель должен предварять и продлевать удовольствие от поездки;

дать возможность путешественникам самим бронировать и оставлять комментарии о своём визите в отель на независимой площадке.

"Мишленовские ключи" будут присуждаться раз в год по итогам одного или нескольких визитов анонимного представителя команды.