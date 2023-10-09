Что сделать при заселении в номер, чтобы обезопасить себя

Пребывание в отеле может стать незабываемым отдыхом. Многие владельцы стремятся соблюдать чистоту, но гости все равно часто недовольны уровнем уборки в апартаментах.

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“Рамблер” собрал несколько советов, которые помогут сделать проживание в отеле более приятным.

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Проверяйте чайник в номере, чтобы избежать неприятных сюрпризов

По словам персонала, следует проверять на чистоту все, из чего вы пьете в номере отеля, особенно чайник. Многие предметы ежедневно протирают, но чайники, как правило, остаются без внимания. Эксперты советуют никогда не кипятить чайник в отеле, пока вы не заселитесь в комнату. По их словам, мини-бары также небезопасны. Помните, что в бутылочках может оказаться абсолютно любая жидкость.

Не заселяйтесь поздно

Многие недорогие отели намеренно бронируют как можно больше номеров, чтобы максимизировать свою прибыль. Делается это с расчетом, что некоторые гости передумают заселяться, и мест хватит на всех. При нехватке комнат вас могут отвезти в другой ближайший отель и покрыть расходы на такси. Это, конечно, не повлияет на ваше финансовое положение, но может доставить определенные неудобства. Поэтому с заселением лучше не затягивать.

Откажитесь от завтрака в отеле, если вы вегетарианец

Эксперты предупреждают, что еда на первый взгляд безопасная для вегетарианцев, может быть приготовлена с использованием животных продуктов. Сотрудники отелей рассказали, что, например, помидоры могут быть приготовлены на противнях, покрытых жиром от бекона. Кроме того, щипцы, которыми гости накладывают себе еду, могут перепутать, а это означает, что вы можете случайно съесть продукт, в котором оказались вещества животного происхождения. По этой причине лучше избегать завтраков «шведский стол», особенно в бюджетных отелях, или придерживаться континентальных блюд.

Возьмите с собой антибактериальные салфетки для прикроватных тумбочек

В большинстве отелей уборка номеров предполагает быструю смену гостей между друг другом, из-за чего уборщицы прибираются слишком быстро. Они пропускают многие поверхности, например, внутреннюю часть шкафов или ящиков. По словам экспертов, уборщицы часто находили интимные вещи именно в прикроватных тумбочках. Так что из соображений чистоты стоит протереть эти поверхности самостоятельно.

Всегда смывайте воду в туалете, входя в ванную комнату