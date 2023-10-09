Россияне могут вернуть деньги за туры в Израиль: как это сделать

Минэкономразвития РФ призвало россиян воздержаться от поездок в страну.

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О том, как отказаться от уже оплаченной путевки и вернуть деньги за тур, читайте в материале «ФедералПресс».

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Как вернуть деньги за тур в Израиль

Путешественники, купившие путевку в Израиль, имеют право на отказ от поездки и возврат средств. Чтобы вернуть деньги в досудебном порядке, необходимо направить туроператору требование о расторжении или изменении договора.

В заявлении нужно ссылаться на статью 14 («Обеспечение безопасности туризма») ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Минэкономразвития. Направить письмо следует на официальный адрес электронной почты или юридический адрес компании.

Если туроператор не выходит на связь, туристы могут обратиться с иском в суд. При этом также стоит ссылаться на рекомендации Минэкономразвития и закон «Об основах туристской деятельности».

«В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране временного пребывания туристов угрозы безопасности их жизни и здоровья… турист или туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения», – сообщается в документе.

При этом в случае, если договор расторгается до путешествия, турист может претендовать на возврат полной стоимости путевки. Если это происходит уже после начала поездки, клиенту возвращается часть средств, пропорциональная сумме неоказанных услуг.

Можно ли вернуть деньги за авиабилеты в Израиль

В связи с нестабильной военно-политической обстановкой Росавиация ввела ограничение на ночные полеты в Израиль из российских аэропортов. Мера действует «до особых распоряжений».

При этом, как отметили в Минэкономразвития, авиакомпании обязаны вернуть или обменять билеты без штрафных санкций.

На сайте авиакомпании Red Wings появилась информация об отмене ряда транзитных рейсов: WZ245 (Домодедово – Махачкала); WZ4727 (Махачкала – Тель-Авив); WZ4728 (Тель-Авив – Махачкала); WZ246 (Махачкала – Домодедово). Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов по выбору предоставляется возможность возврата билетов / замены рейса на вылет с более поздней датой.

Тем, кто столкнулся с задержкой рейса, но не собирается отменять поездку, должны предоставить все необходимые по авиационным правилам услуги.

При возникновении проблем обратиться за помощью пассажиры могут по телефонам: «Ред Вингс» – 8 (495) 212-12-51; «Азимут» – +7 (863) 226-00-05. Кстати, ряд стран уже полностью остановил рейсы в Израиль.

Самолеты в страну перестали летать из США, Франции, Германии, ОАЭ, Индии, Италии, Испании, Латвии, Венгрии, Польши, Турции, Австрии, Швейцарии, Греции и др.

Что делать тем, кто сейчас находится в Израиле

По предварительной информации ассоциации «Турпомощь», в стране сейчас находится не более 100 путешественников из России. Однако эта цифра может оказаться неокончательной. Консульский отдел посольства России в Израиле рекомендует россиянам (особенно тем, кто находится на юге страны) соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

Штаб при Минэкономразвития по ЧС поддерживает связь с посольством в Израиле и представителями туристической отрасли.